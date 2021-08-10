Деннис Лахтер: Для Израиля победа Ашрам - это большой праздник

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал победу израильской спортсменки Линой Ашрам на Олимпиаде-2020 в соревнованиях по художественной гимнастике.

«Для Израиля же это большой праздник. У Израиля на Олимпиаде в Токио два золота. Для страны с размером Южного Бутова, это колоссальный успех. Израиль по сравнению с Россией не имеет никакого политического веса в спорте. И профессиональный спорт в Израиле — это «пионер в коротких штанишках», - приводит слова Лахтера Legalbet.

Напомним, что Ашрам в личном многоборье опередила Дину Аверину на 0,15 балла, ее сестра Арина заняла лишь четвертое место.