Международная федерация гимнастики назвала причины, по которым может пересматривать результаты

Международная федерация гимнастики (FIG) рассказала, по каким причинам может пересмотреть результаты личного многоборья или командных соревнований на Олимпиаде в Токио, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что впервые за 25 лет сборная России по художественной гимнастике не смогла завоевать золотые медали на Олимпийских играх. В многоборье Дина Аверина уступила Линой Ашрам из Израиля, а в команде россиянок опередила сборная Болгарии.

«Как и во всех основных соревнованиях FIG, FIG выполняет послесоревновательный анализ. Дисциплинарный процесс открывается только в случае выявления предвзятости или неудовлетворительной работы», - приводит сообщение пресс-службы организации «Профиль».

Добавим, что главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.