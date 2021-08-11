Главный тренер сборной России заявил, что на Олимпиаде судья в финале женской рапиры совершил ошибку

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что на Олимпиаде в Токио судья финального поединка индивидуального первенства среди рапиристок, в котором сошлись Инна Дериглазова и Ли Кифер совершил ошибку.

«У Кифер получалось всё! Правда, при счете 12:12 еще и судья ошибся. Дал очко американке, хотя укол нанесла Инна. Потом все, включая судей, признали — это была ошибка. Но поезд уже ушел. Поляк, главный арбитр, может, и хороший парень, однако уровню олимпийского финала, на мой взгляд, не соответствует. Зачем вообще доверять компьютеру назначение судей? Выберите лучшего, надежного, и пусть работает. Впрочем, надо отдать должное Инне — на судейство она ни разу не жаловалась», - приводит слова Мамедова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Дериглазова выиграла в Токио «золото» в команде вместе с Аделиной Загидуллиной, Ларисой Коробейниковой и Мартой Мартьяновой. В полуфинале россиянке в упорном поединке победили сборную США (45:42), которая потом осталась без медалей.