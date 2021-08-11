Латвийская судья: Сестры Аверины тоже выигрывали соревнования с потерями

Латвийская судья международного уровня по художественной гимнастике Татьяна Никитина оценила работу судей на Олимпиаде в Токио в финальных соревнованиях личного многоборья.

«Каждый имеет право на свое мнение. Не могу голословно кого-то оправдывать или обвинять. Понимаю, как это выглядит со стороны: Дина Аверина не допустила технических ошибок, а Линой Ашрам уронила ленту. Но это не означает, что Аверина должна была выиграть, так как существуют другие критерии оценки. Учитывается сложность. Система оценивания меняется регулярно. Сестры Аверины тоже выигрывали соревнования с потерями. И тогда говорили: да у них была потеря, но при этом сложность так высока, что они недосягаемы», – приводит Delfi слова арбитра.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Кабаева заявила, что судьи в финале намеренно отдали победу израильтянке Ашрам.

Напомним, что Линой в личном многоборье опередила Дину Аверину на 0,15 балла, ее сестра Арина заняла лишь четвертое место. Спортсменка из Израиля допустила ошибку, потеряв предмет в упражнениях с лентой.