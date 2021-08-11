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11 августа 22:29

Винер-Усманова рассказала о своем отношении к олимпийской чемпионке Ашрам

Израильтянка завоевывала на чемпионатах мира лишь серебряные и бронзовые награды.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказала свое отношении к олимпийской чемпиоке-2020 Линой Ашрам, представляющей Израиль.

«К Ашрам я не имею ничего, кроме приятного, она хорошая спортсменка, но не олимпийская чемпионка. Она потом плакала на плече у тренера, так как сама понимала, что сделала такую ошибку, из-за которой не могла даже бронзу получить», — приводит слова специалистки «Матч ТВ».

Напомним, что Ашрам стала победительницей личного многоборья в Токио, набрав 107,800 балла. Израильтянка допустила потерю предмета во время выступления. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Она получила от судей 107,650 балла.

Ранее россиянка просила прекратить травлю своей соперницы в социальных сетях.

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