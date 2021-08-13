Алла Шишкина: Договорились, что, если вдруг начнутся проблемы с музыкой, будем считать сами

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, не боялась ли она, что в выступлениях команд на Олимпиаде в Токио также будут ошибки с музыкой, как это было на предварительных выступлениях дуэтов.

«Договорились, что, если вдруг начнутся проблемы с музыкой, будем считать сами. У нас имелась подстраховка и были оговорены некие моменты. Поверьте, команда настолько опытная и ко всему готовая, что я обычно говорю: «Даже если рухнет крыша в бассейне, всё равно доделаем все элементы», - приводит слова Шишкиной RT.

Напомним, что Шишкина стала олимпийской чемпионкой «Токио-2020» в команде, вместе с Мариной Голядкиной, Светланой Колесниченко, Полиной Комар, Александрой Пацкевич, Светланой Ромашиной, Владой Чигеревой и Марией Шурочкиной.