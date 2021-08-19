Международная федерация гимнастики заявила о непредвзятости судей на Олимпиаде в Токио

Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что на соревнованиях по художественной гимнастике во время Олимпиады в Токио в работе арбитров не найдено нарушений.

«FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей на Олимпийские игры и довольна их работой. FIG хочет четко обозначить, что судьи пользуются нашей полной поддержкой и заслуживают похвалы за работу», - приводит сообщение пресс-службы организации RT.

Напомним, что российские «художницы» впервые за 25 лет не завоевали на Олимпийских играх золотую медаль. В личном многоборье Арина Аверина стала второй, проиграв Линой Ашрам из Израиля, а в командном соревновании Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова уступили конкуренткам из Болгарии.