Россия подала апелляцию на признание судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде непредвзятым

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сказала, что организация подала апелляцию на решение FIG признать судейство на Олимпиаде непредвзятым.

«Этого и следовало ожидать. Мы готовим дальнейшие материалы по этому делу и не намерены останавливаться. Были допущены неправомерные действия в ходе соревнований, нерегламентированные остановки, наши протесты не были рассмотрены по правилам. Наш протест уже был отправлен и будет рассмотрен исполкомом FIG», - приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Напомним, что российские «художницы» впервые за 25 лет не завоевали на Олимпийских играх золотую медаль. В личном многоборье Арина Аверина стала второй, проиграв Линой Ашрам из Израиля, а в командном соревновании Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова уступили конкуренткам из Болгарии.