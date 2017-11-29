Президент федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков дал интервью «Советскому спорту», в котором подробно рассказал о своем отношении к допинговому скандалу.

«ВЫВОДЫ МОК БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫ»

- Вы были на слушаниях комиссии Освальда. Что вам ставили в вину, принимая решение о дисквалификации?

- Они утверждают, что на пробирках обнаружены царапины, а в самих пробах повышенное содержание соли.

- Почему вы уверены, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) Освальда все решила заранее?

- Потому что по некоторым нашим спортсменам, у которых не было ни царапин на пробах, ни повышенного содержания соли, приняты такие же решения, как под копирку: пожизненная дисквалификация и аннулирование результатов Сочи-2014. У них забирают медали, хотя никакой доказательной базы не существует.

- То есть вы считаете, что выводы комиссии Освальда по нашим спортсменам бездоказательны?

- Конечно, как я уже сказал, у них нет доказательной базы. Они ссылаются только на слова Родченкова и доклад Макларена. Когда я присутствовал на этом докладе, то задал только один вопрос: «А можно ли связаться с самим Родченковым, чтобы он подтвердил, что это его слова?».

Никто не допрашивал офицера, который брал у меня допинг-пробы, а это был иностранный специалист. Я сдал пробы, подписал бумаги, претензий ко мне не было. На этом мои обязанности, как спортсмена, заканчиваются, все остальные вопросы надо задавать системе WADA, допинг-офицерам. Что произошло с моими пробами? Кто к этому причастен? Дайте мне поговорить с этими людьми.

- Чем по вашему вызвана подобная агрессия в адрес России?

- Я не могу ответить на этот вопрос. В настоящий момент я шокирован и нахожусь в полном недоумении – почему к России так негативно относятся.

- Какие последствия ждут федерацию бобслея, если нашу сборную отстранят от участия в Олимпийских играх?

- Разрушатся все отношения России с мировым спортивным сообществом. Мы сильнейшая держава и не раз доказывали, что в бобслее и скелетоне наша страна входит в мировую элиту.

«РОДЧЕНКОВА НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛ»

- Как относитесь к тому, что спортсмены других стран очень обрадовались дисквалификациям россиян?

- Да, действительно, негатив со стороны латвийской федерации скелетона присутствует. Но в то же время мы хорошо общаемся с главным тренером сборной Латвии по бобслею. Он сам бывший спортсмен, но никогда не был в такой ситуации, и тоже шокирован происходящим. Высокопоставленные люди из федерации Германии выражали нам сочувствие и говорили, что не понимают, за что так относятся к команде России.

- Вы когда-нибудь виделись с Григорием Родченковым лично?

- Я уже неоднократно говорил, что никогда с ним не встречался. То, что он заявляет, просто удивительно. Если показать Родченкову фотографии ребят, которые находятся в его списках, и попросить указать на конкретного человека, то он не сможет этого сделать. Я абсолютно в этом уверен.

- Как вы думаете, он выполняет чей-то заказ или действительно борется за чистоту спорта?

- Этот вопрос вам лучше задать ему.

- Что вы говорите спортсменам, которых сейчас отстраняют?

- Это очень тяжело. Например, информация о временном отстранении Елены Никитиной и Александра Третьякова пришла рано утром. В тот день у них был старт Кубка мира, они проснулись и узнали о своей дисквалификации. Представляете в каком состоянии находится спортсмен после такого? Ночью накануне мне 75 раз позвонили представители прессы, я не спал и думал, что я могу сказать своим подопечным.

Те ребята, кого сейчас отстранили, являются чистыми спортсменами, и они должны понимать, что это политическая игра. К сожалению, политика очень глубоко вошла в спорт. Раньше спорт был вне политики. А сейчас – сначала политика, потом спорт.

- Как я понимаю, медали отдавать не собираетесь.

- Нет, конечно. Почему я должен их отдавать? Я заработал свои медали потом и кровью. Я не был ни в чем уличен. Все пробы у меня отрицательные. И я должен сдать медали? Это абсурд!

- Вы бы согласились выступать в Пхенчхане в нейтральном статусе, если бы были действующим спортсменом?

- Я прошел пять Олимпиад. Может быть для спортсмена, который впервые может попасть на Игры, это действительно важный шанс. Здесь у каждого есть свое личное мнение на этот счет. Если бы я находился в статусе лидера сборной, и страна ставила на меня, как на человека, способного взять медали, то я бы поехал только при условии наличия флага и гимна, чтобы услышать его на награждении.

- Какое решение ждете от исполкома МОК 5 декабря?

- Я думаю, что в отношении нашей сборной будет принято негативное решение. Скорее всего МОК не допустит Россию до участия в Олимпийских играх. Это будет удар не только по российскому, но и по мировому спорту. На спортсменах фактически поставят крест за то, чего они не делали.