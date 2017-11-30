Кто, если не Наталья Поклонская должна была вступиться за российских спортсменов. И она это сделала!

Депутат Государственной думы РФ, известная своей борьбой за «традиционные ценности», жестко раскритиковала Международный олимпийский комитет. Накануне МОК пожизненно дисквалифицировал сразу несколько российских спортсменов в результате допингового скандала.

На счету одиозного экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской уже числится неравный бой с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Таким образом депутат пыталась защитить оскорбленных православных верующих. Она собирала подписи против показа картины, передавала списки патриарху всея Руси Кириллу и в администрацию президента РФ Владимира Путина. Этого оказалось мало. Она обращалась в ФСБ России, СКР и генеральную прокуратуру, но никто не взял на себя ответственность провести проверку.

Теперь же «новой жертвой» Натальи Поклонской стал МОК. ««Все идет к тому, что скоро этот комитет отменят. С таким подходом — необоснованным, предвзятым и заполитизированным — это уже не тот комитет, который должен быть, он ненастоящий. Все видят, что их, как марионетку, используют, чтобы удовлетворить различные политические амбиции», - заявила депутат Госдумы. Кто именно и как использует МОК в своих целях экс-прокурор Крыма не уточнила.

Пока не ясно, будет ли Наталья Поклонская обращаться в вышеназванные структуры с жалобами на МОК или же воспользуется услугами каббалистки, как это было в конфликте с режиссером фильма «Матильда». Пока что, она ограничилась пророчествами в адрес «политизированный» Международный олимпийский комитет ждет скорый конец.

Расхожее мнение о политическом влиянии на МОК ранее поддержал и отстраненный пожизненно от участия в Олимпиадах российский лыжник Евгений Белов: «Смысл олимпийского флага: пять колец — это пять частей света, объединенные вместе, и шесть цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. Жаль, что люди, сидящие в МОК, забыли про это! Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием», — написал спортсмен в соцсети Instagram. «Наверное, они боятся потерять свое место, ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это дает мне силы бороться до конца», — добавил Белов.

Не обошел стороной тему МОК и председатель комитета Госдумы по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев. "Мы сами ждем наказания тех спортсменов, которые виновны. Мы ждем персонального наказания и сами выявляем и регулярно наказываем спортсменов, но коллективная ответственность или наказание целой страны здесь неприемлемы», - заявил Дегтярев. Глава МОК, по его мнению, высказался «достаточно дипломатично, в русле общей антироссийской риторики, которая несется с Запада».

Напомним, что вчера МОК пожизненно дисквалифицировал еще трех российских спортсменов: бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Теперь спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия под эгидой МОК. После лишения России золотых медалей Олимпиады в Сочи,в активе россиян осталось только девять наград высшей пробы. А команда опустилась с первого на четвертое место.