Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не дает интервью журналистам. У него свой круг общения. Гораздо комфортнее он себя чувствует в обществе юристов, чиновников из Международного олимпийского комитета (МОК), функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и его кураторов из ФБР.

Главный блюститель антидопингового законодательства на Олимпиаде в Сочи в конце 2015 года бежал из России в США, опасаясь за свою жизнь. Он узнал о том, что российские спецслужбы якобы готовят его «самоубийство». В Америке он попал под программу защиту свидетелей в обмен на доказательства существования в России грандиозной системы допинговых махинаций, в которой на протяжении долгих лет был ключевой фигурой.

Его показания взорвали бомбу, заложенную под весь российский спорт. Уже почти два года наша страна находится в центре главного допингового скандала современности. Российских спортсменов повально дисквалифицируют, у них отбирают медали Сочи-2014 и других соревнований. В основе всех этих решений лежат свидетельства господина Родченкова.

Чем ближе заседание исполкома МОК (5 декабря), на котором решится: поедут ли россияне на Олимпиаду в Пхенчхан, тем больше компромата он вбрасывает. Родченков наговорил на диктофон канадского юриста Ричарда Макларена фактуры на два огромных доклада, снялся в скандальном фильме «Икар», где подробно рассказал о допинговых махинациях и совсем недавно слил свои допинговые дневники времен Сочи-2014 The New York Times, не забыв при этом отправить копии Деннису Освальду и Самуэлю Шмиду, которые возглавляют независимые комиссии МОК, кромсающие наш спорт на лоскуты.

Теперь он появился на российском ТВ. НТВ представил документальный фильм, в котором содержатся отрывки записей разговоров в скайпе с человеком очень похожим на Григория Родченкова. Кадры с ним, представленные в этой программе, сняты в разное время. Но самое главное здесь не картинка, а то, что говорит персонаж на экране. И чем дольше смотришь это видео, тем яснее понимаешь, что это действительно Родченков. Мы ни на что не намекаем. Читайте и сами делайте выводы.

О деньгах

Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа. Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение.

Всего два килограмма – и миллион долларов в моей сумке. Столько стоил day by day, час by час – мой дневник 2014 года.

За фильм («Икар») мне платят вот эту квартиру, достаточно дорогую, и машину последней модели, Infiniti. Цена моя растет.

С Мутко мы расстались добродушно. Потому что если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан выплатить мне по контракту четыре зарплаты. А так как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня была официальная зарплата 600 тысяч рублей в месяц. В Москве я приходил в любой ресторан и вообще на цены не смотрел.

Все свои деньги, что я заработал, влупил в баню на даче. Здесь, в Америке, исполнил свою мечту, сходил в корейскую баню – White Spa. Не знаю, в Москве есть White Spa? 25 долларов, но там обалденно.

О работе в Московской антидопинговой лаборатории

Один козел сказал, что мы будем сейчас менять директора лаборатории. А он меня терпеть не мог. Ему ВАДА сказало: «Хорошо! Но только директора лаборатории будем назначать мы и возможно не из России». То есть, конечно, я сукин сын, но я свой сукин сын.

О попытке самоубийства

Я человек с того света, я сам себя чуть не убил. Я себе сделал харакири, – признается Родченков. – То есть, если бы я держал нож немного по-другому, то меня бы просто не успели довезти. И если бы я попал на сантиметр левее, то захлебнулся бы в крови, потому что пробил бы себе и легкое, и оба желудочка сердца. Но меня успели спасти. (Родченков пытался покончить с собой в 2011 году, когда на него и его сестру завели уголовное дело за распространение запрещенных препаратов)

О лечении в психиатрической больнице

Самое интересное, значит, когда я лежал в психушке, прекрасное, кстати, место для общего развития, кухня закрывалась в шесть часов. Естественно, в девять вечера, через три часа, все ужасно хотят жрать, а до отбоя еще целый час, и начинают шуршать и доставать из всяких уголков «Доширак». (В «психушку» Родченков угодил после попытки суицида)

О борьбе с допингом

Борьба с допингом мне совершенно похер. Что меня бесит: люди которые вообще не представляют, что такое борьба с допингом, не сделали ни одного анализа, кровью не поссали и начинают вещать фундаментальные манифесты.

Я со спортсменами по локоть в моче. Они сидят на подоконниках и на меня тявкают: гав-гав-гав.

О допинговом коктейле «Дюшес» и его употреблении спортсменами

Идея «Дюшеса» пришла ко мне, когда американцы пустили подъязычные формы. Никакого влияния на стероидный профиль они не оказывали, но ты чувствовал, что как бы на газе.

Девки совершенно не пищали, девки держали виски во рту сколько надо. А ребята же – ой жжется, ой мы хотим еще, ой мы хотим глотнуть.

О том, что может сделать

Я сделаю так, что из 20 тысяч проб будет одна положительная, я сделаю так, что у меня будет 100 проб и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет.

И напоследок, риторический вопрос. Как можно верить человеку, заявляющему: «На мне все грехи мира, кроме педофилии, гомосексуализма и торговли наркотиками»? МОК и WADA вот верят.