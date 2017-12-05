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15:45

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Родченков продолжает мочить Россию. Теперь через норвежские СМИ

Григория Родченкова – экс-главу Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA и МОК в крупнейшем допинговом скандале в истории с участием России не остановить. Сегодня Томас Бах озвучит решение о будущем наших спортсменов применительно к Олимпиаде в Пхенчхане, и Родченков с каждым часом выдает все больше компромата.

Но если раньше он действовал либо через американскую прессу, чаще всего The New York Times, то теперь спрос на его показания есть и у норвежцев. Родченков предоставил VG и NRK очередные дикие подробности, касающиеся приема допинга Ольгой Зайцевой, а также методов сокрытия положительных проб.

15:15

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Прислушается ли МОК к Сергею Бубке? И промолчат ли профессиональные болтуны?

«Рассчитывать на благосклонность – не стоит. Если она вдруг будет проявлена, пусть это будет приятным сюрпризом. Я думаю, что полностью Россию с Игр не снимут – в этом нет никакого смысла. Больнее ударит частичный допуск, возможно, в нейтральном статусе. Тут «мешается» хоккей, потому что непонятно, как назвать эту сборную. Кроме «PutinTeam» в голову ничего не приходит (кстати, молодец Овечкин, название может пригодиться быстрее , чем он предполагал – и тогда, если будет «имени Верховного Главнокомандущего, никто, вот совсем никто не сможет сказать, что на игры поехали предатели). Хоккею нужна Россия. Он об этом открыто сказал. Так что я допускаю, что именно тут сборная будет с флагом и гимном».

Полностью колонку Алексея Андронова можно прочитать здесь.

14:45

Врач олимпийской сборной Финляндии: В цивилизованной стране Мутко и Нагорных давно бы распяли

Врач олимпийской сборной Финляндии Сергей Илюков – о возможном отстранении сборной России от ОИ-2018.

«В цивилизованной стране после утверждений, подобных докладу Макларена, их бы публично распяли. Официальная реакция российского политического истеблишмента была таковой, каковой была. На это у мировой спортивной общественности нет никаких средств ответа, и теперь именно спортсмены платят за это двойную цену», – написал Илюков на своей странице в фэйсбуке.

14:15

Британский бобслеист Джон Джексон: Флага России на ОИ-2018 быть не должно

Сейчас становится модным пиариться за счет скандала. Чем и воспользвался британский бобслеист Джон Джексон.

«Пусть россияне сначала докажут, что не употребляли допинг, а потом уже смогу участвовать на Играх в Пхенчхане, но только под нейтральным флагом. Российского фланга быть на турнире не должно».

13:45

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«Сомнения недопустимы. Нет причин колебаться». Весь мир ждет отстранения России

Подготовили обзор мнений британских и американских СМИ. Вывод один: они мечтают о нашем отстранении.

«Во вторник Олимпийский комитет примет решение, как наказать Россию за одну из самых дерзких и вкусных (просто посмотрите на рецепт их стероиодного коктейля) допинг-схем в истории спорта. Многие люди, за исключением, пожалуй, русских верят, что полное отстранение россиян от Игр в Пхенчхане – справедливо и необходимо, учитывая, что они мухлевали на спортивных площадках и украли медали у чистых спортсменов на нескольких Олимпиадах, особенно на той, что они проводили у себя в Сочи в 2014-м», – пишет The New York Times.

13:15

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Бах, не трожь Россию! Почему ИИХФ вдруг заступилась за нашу сборную перед МОК

С другой стороны, далеко не все федерации поддерживают жесткую позицию МОК. Как известно, ИИХФ (Международная хоккейная федерация) уже высказалась на этот слет довольно ясно - там предпочли бы видеть хоккейный трунир олимпиады полноценным соревнованием, а не турниром, на который своих игроков не отпустят ни НХЛ, ни КХЛ.

13:00

Кстати, о медалях.Вы еще помните, что после Сочи-2014 сборная России была на первом месте в медальном зачете? Так вот, это давно не так.

Таблица медалей Олимпиады-2014 (после пересмотра итогов соревнований):

 

Страна

Золото

Серебро

Бронза

ВСЕГО

1

Норвегия

11

7 (+2)

11 (+1)

29 (+3)

2

Канада

10

10

5

25

3

РОССИЯ

10 (-3)

5 (-6)

9

24 (-9)

4

США

9

9 (+2)

11 (-1)

29 (+1)

5

Нидерланды

8

8 (+1)

8 (-1)

24

6

Германия

8

6

5

19

7

Швейцария

7 (+1)

2 (-1)

2

11

8

Белоруссия

5

0

2 (+1)

7 (+1)

9

Австрия

4

8

5

17

10

Франция

4

5 (+1)

6 (-1)

15

11

Польша

4

1

1

6

12

Китай

3

4

2

9

13

Южная Корея

3

3

2

8

14

Швеция

2

8 (+1)

5 (-1)

15

15

Чехия

2

4

3 (+1)

9

16

Словения

2

2

4

8

17

Латвия

2 (+2)

0 (-2)

3 (+1)

5 (+1)

18

Япония

1

4

3

8

19

Финляндия

1

3

1

5

20

Великобритания

1

1

2

4

21

Украина

1

1 (+1)

0 (-1)

2

22

Словакия

1

0

0

1

23

Италия

0

2

7 (+1)

9 (+1)

24

Австралия

0

2

1

3

25

Хорватия

0

1

0

1

26

Казахстан

0

0

1

1

Как читать таблицу?

  • количество медалей и места в таблице показаны по состоянию на текущий день;
  • в случае, если у страны отнимались (или добавлялись) те или иные медали, изменения указаны в скобках;
  • поскольку в некоторых случаях медаль, отнятая у атлетов одной страны, переходила к другим спортсменам той же страны, общее количество отнятых медалей может не совпадать с данными в таблице; 
  • окончательный вид таблица приобретет после завершения допинговых разбирательств

12:40

Самое время вспомнить хронику последних месяцев - как все шло к сегодняшнему дню.

Хроника допингового скандала: медалей все меньше, дисквалификаций все больше

12:30

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Лукавство со всех сторон. Как мы ждем объявления решения МОК

Главный редактор "Советского спорта" опубликовал свою колонку, в которой объясняет, почему решения МОК и шире - всей мировой спортивной бюрократии - определяются не легендарным "антироссийским заговором", а зависимостью всех этих структур от спеонсоров (которые, в свою очередь, сильно зависят от общественного мнения).

11:45

Информационные агентства присылают комментарии о властных структур.

В Кремле заявили, что возможность объявления Россией бойкота Олимпийским играм в Южной Корее не обсуждается.

В Кремле предпочитают хранить молчание до официального решения МОК

"Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались - и по линии ВАДА - в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Вице-премьер российского правительства  Виталий Мутко в кои-то веки был лаконичен: "Мы не знаем, каким будет решение, мы рассчитываем на здравый смысл".

Мминистр спорта Павел Колобков заявил, что Россия будет работать с любым решением МОК по российской олимпийской сборной, а также выразил надежду, что оно будет объективным.

"Очень надеюсь на взвешенное и правильное решение МОК, надеюсь на разум и объективность наших коллег", - сказал Колобков.

По словам министра, в случае, если решение будет отрицательным, следует не поддаваться эмоциям, а "анализировать все, что происходит и принимать взвешенное решение, внимательно читать то, что написано и не написано между строк".

"Мы готовимся, у нас очень серьезные юристы и адвокаты", - подчеркнул Колобков. Чем занимались все эти "серьезные юристы" последние четыре года (напомним, что допинговый скандал продолжается с 2014 года), министр не уточнил.

11:30

На обложке "Советского спорта" тема белой формы тоже раскрыта:

11:05

Футбольный тренер Валерий Газзаев тоже решил высказаться на тему зимних Олимпиад.

Валерий Газзаев: Россия, извините, не банановая республика, чтобы выступать под нейтральным флагом

"Что касается нейтрального флага, это унижение для нашей большой страны – выступать, как будто мы без роду без племени. Россия, извините, не банановая республика, это мощная спортивная держава, которая дала миру много талантов и рекордов", - заявил Газзаев.

11:00

МОК обратился к Nike с просьбой разработать "нейтральную форму" для российских олимпийцев

Вчера информационное пространство возмутила новость от портала InsideTheGames, который сообщил, что МОК уже провел переговоры с компанией- производителем экипировки, чтобы та срочно изготовила для российских спортсменов комплекты формы "нейтральных" цветов. Видимо, белых.

Официального подтверждения эта информация пока не получила, но осадок остался.

10:30

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Как будут судить Россию: сообщаем подробности

Если кто хочет узнать имена тех, кто решает судьбу российской сборной, то у нас есть полный список. Там 14 имен, в том числе младший Самаранч, Бах и Сергей Бубка. Подробности - здесь.

10:00

Кстати, читатели нашего сайта тоже не слишком верят в удачный исход: больше половины участников опроса голосуют за компромиссный вариант.

Какое решение 5 декабря примет исполком МОК по вопросу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018?
даты проведения: 04.12.2017 г. – 05.12.2017 г. Обсудить

09:30

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Судный день. Сегодня сборную России могут не пустить на Олимпиаду в Пхенчхан

Наш обозреватель Лев Тигай подробно разбирает все возможные варианты решения, которое может принять исполком МОК сегодня. Вариантов всего четыре:

1) простят и допустят;

2) не простят и не допустят;

3) допустят, но не всех;

4) не решат вообще ничего.

По мнению автора, возможен любой вариант, кроме того, который нам нравится больше всего. 

09:15

Россию в Лозанне представляет целая делегация, которую возглавляют  президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.
Также вместе с ними прилетела двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Видимо, она - по мысли руководства ОКР - представляет всех "чистых" российских спортсменов, которых нельзя лишать права участия в Олимпиаде.
Как сообщила пресс-служба ОКР в понедельник, у представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома МОК 5 декабря.

09:00

5 и 6 декабря в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома МОК. На этом заседании должно быть принято решение о допуске или недопуске россйских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане.

В настоящее время работают две комиссии МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссия под руководством Самуэля Шмидта, которая должна сделать вывод о причастности властей РФ к манипуляциям с допингом. На основании выводов, сделанных комиссией Освальда, отстранены ряд российских спортсменов, в том числе победителей и призеров Игр в Сочи, в результате чего Россия лишилась первого места в медальном зачете. Отстраненные спортсмены обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее в ноябре Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как не были выполнены два пункта "Дорожной карты" (согласованного ранее плана мероприятий, выполнение которых необходимо для восстановления РУСАДА). Тем не менее, в июне у РУСАДА появилась возможность планирования и проведения тестирования на территории РФ под наблюдением назначенных ВАДА международных экспертов и Британского антидопингового агентства. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики вследствие решения ВАДА.

Как ожидается, решение МОК также может повлиять на решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении Паралимпийского комитета России.

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