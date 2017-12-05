Сегодня МОК решает, попадут ли российские спортсмены на Олимпиаду. Онлайн
Сегодня и завтра в Лозанне проходит исполком МОК, на котором решается судьба олимпийской сборной России.
15:45
Григория Родченкова – экс-главу Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA и МОК в крупнейшем допинговом скандале в истории с участием России не остановить. Сегодня Томас Бах озвучит решение о будущем наших спортсменов применительно к Олимпиаде в Пхенчхане, и Родченков с каждым часом выдает все больше компромата.
Но если раньше он действовал либо через американскую прессу, чаще всего The New York Times, то теперь спрос на его показания есть и у норвежцев. Родченков предоставил VG и NRK очередные дикие подробности, касающиеся приема допинга Ольгой Зайцевой, а также методов сокрытия положительных проб.
15:15
«Рассчитывать на благосклонность – не стоит. Если она вдруг будет проявлена, пусть это будет приятным сюрпризом. Я думаю, что полностью Россию с Игр не снимут – в этом нет никакого смысла. Больнее ударит частичный допуск, возможно, в нейтральном статусе. Тут «мешается» хоккей, потому что непонятно, как назвать эту сборную. Кроме «PutinTeam» в голову ничего не приходит (кстати, молодец Овечкин, название может пригодиться быстрее , чем он предполагал – и тогда, если будет «имени Верховного Главнокомандущего, никто, вот совсем никто не сможет сказать, что на игры поехали предатели). Хоккею нужна Россия. Он об этом открыто сказал. Так что я допускаю, что именно тут сборная будет с флагом и гимном».
Полностью колонку Алексея Андронова можно прочитать здесь.
14:45
Врач олимпийской сборной Финляндии Сергей Илюков – о возможном отстранении сборной России от ОИ-2018.
«В цивилизованной стране после утверждений, подобных докладу Макларена, их бы публично распяли. Официальная реакция российского политического истеблишмента была таковой, каковой была. На это у мировой спортивной общественности нет никаких средств ответа, и теперь именно спортсмены платят за это двойную цену», – написал Илюков на своей странице в фэйсбуке.
14:15
Сейчас становится модным пиариться за счет скандала. Чем и воспользвался британский бобслеист Джон Джексон.
«Пусть россияне сначала докажут, что не употребляли допинг, а потом уже смогу участвовать на Играх в Пхенчхане, но только под нейтральным флагом. Российского фланга быть на турнире не должно».
13:45
Подготовили обзор мнений британских и американских СМИ. Вывод один: они мечтают о нашем отстранении.
«Во вторник Олимпийский комитет примет решение, как наказать Россию за одну из самых дерзких и вкусных (просто посмотрите на рецепт их стероиодного коктейля) допинг-схем в истории спорта. Многие люди, за исключением, пожалуй, русских верят, что полное отстранение россиян от Игр в Пхенчхане – справедливо и необходимо, учитывая, что они мухлевали на спортивных площадках и украли медали у чистых спортсменов на нескольких Олимпиадах, особенно на той, что они проводили у себя в Сочи в 2014-м», – пишет The New York Times.
13:15
С другой стороны, далеко не все федерации поддерживают жесткую позицию МОК. Как известно, ИИХФ (Международная хоккейная федерация) уже высказалась на этот слет довольно ясно - там предпочли бы видеть хоккейный трунир олимпиады полноценным соревнованием, а не турниром, на который своих игроков не отпустят ни НХЛ, ни КХЛ.
13:00
Кстати, о медалях.Вы еще помните, что после Сочи-2014 сборная России была на первом месте в медальном зачете? Так вот, это давно не так.
Таблица медалей Олимпиады-2014 (после пересмотра итогов соревнований):
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
ВСЕГО
|
1
|
Норвегия
|
11
|
7 (+2)
|
11 (+1)
|
29 (+3)
|
2
|
Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
|
3
|
РОССИЯ
|
10 (-3)
|
5 (-6)
|
9
|
24 (-9)
|
4
|
США
|
9
|
9 (+2)
|
11 (-1)
|
29 (+1)
|
5
|
Нидерланды
|
8
|
8 (+1)
|
8 (-1)
|
24
|
6
|
Германия
|
8
|
6
|
5
|
19
|
7
|
Швейцария
|
7 (+1)
|
2 (-1)
|
2
|
11
|
8
|
Белоруссия
|
5
|
0
|
2 (+1)
|
7 (+1)
|
9
|
Австрия
|
4
|
8
|
5
|
17
|
10
|
Франция
|
4
|
5 (+1)
|
6 (-1)
|
15
|
11
|
Польша
|
4
|
1
|
1
|
6
|
12
|
Китай
|
3
|
4
|
2
|
9
|
13
|
Южная Корея
|
3
|
3
|
2
|
8
|
14
|
Швеция
|
2
|
8 (+1)
|
5 (-1)
|
15
|
15
|
Чехия
|
2
|
4
|
3 (+1)
|
9
|
16
|
Словения
|
2
|
2
|
4
|
8
|
17
|
Латвия
|
2 (+2)
|
0 (-2)
|
3 (+1)
|
5 (+1)
|
18
|
Япония
|
1
|
4
|
3
|
8
|
19
|
Финляндия
|
1
|
3
|
1
|
5
|
20
|
Великобритания
|
1
|
1
|
2
|
4
|
21
|
Украина
|
1
|
1 (+1)
|
0 (-1)
|
2
|
22
|
Словакия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
23
|
Италия
|
0
|
2
|
7 (+1)
|
9 (+1)
|
24
|
Австралия
|
0
|
2
|
1
|
3
|
25
|
Хорватия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
26
|
Казахстан
|
0
|
0
|
1
|
1
Как читать таблицу?
- количество медалей и места в таблице показаны по состоянию на текущий день;
- в случае, если у страны отнимались (или добавлялись) те или иные медали, изменения указаны в скобках;
- поскольку в некоторых случаях медаль, отнятая у атлетов одной страны, переходила к другим спортсменам той же страны, общее количество отнятых медалей может не совпадать с данными в таблице;
- окончательный вид таблица приобретет после завершения допинговых разбирательств
12:40
Самое время вспомнить хронику последних месяцев - как все шло к сегодняшнему дню.
Хроника допингового скандала: медалей все меньше, дисквалификаций все больше
12:30
Главный редактор "Советского спорта" опубликовал свою колонку, в которой объясняет, почему решения МОК и шире - всей мировой спортивной бюрократии - определяются не легендарным "антироссийским заговором", а зависимостью всех этих структур от спеонсоров (которые, в свою очередь, сильно зависят от общественного мнения).
11:45
Информационные агентства присылают комментарии о властных структур.
В Кремле заявили, что возможность объявления Россией бойкота Олимпийским играм в Южной Корее не обсуждается.
"Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались - и по линии ВАДА - в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко в кои-то веки был лаконичен: "Мы не знаем, каким будет решение, мы рассчитываем на здравый смысл".
Мминистр спорта Павел Колобков заявил, что Россия будет работать с любым решением МОК по российской олимпийской сборной, а также выразил надежду, что оно будет объективным.
"Очень надеюсь на взвешенное и правильное решение МОК, надеюсь на разум и объективность наших коллег", - сказал Колобков.
По словам министра, в случае, если решение будет отрицательным, следует не поддаваться эмоциям, а "анализировать все, что происходит и принимать взвешенное решение, внимательно читать то, что написано и не написано между строк".
"Мы готовимся, у нас очень серьезные юристы и адвокаты", - подчеркнул Колобков. Чем занимались все эти "серьезные юристы" последние четыре года (напомним, что допинговый скандал продолжается с 2014 года), министр не уточнил.
11:30
На обложке "Советского спорта" тема белой формы тоже раскрыта:
11:05
Футбольный тренер Валерий Газзаев тоже решил высказаться на тему зимних Олимпиад.
"Что касается нейтрального флага, это унижение для нашей большой страны – выступать, как будто мы без роду без племени. Россия, извините, не банановая республика, это мощная спортивная держава, которая дала миру много талантов и рекордов", - заявил Газзаев.
11:00
Вчера информационное пространство возмутила новость от портала InsideTheGames, который сообщил, что МОК уже провел переговоры с компанией- производителем экипировки, чтобы та срочно изготовила для российских спортсменов комплекты формы "нейтральных" цветов. Видимо, белых.
Официального подтверждения эта информация пока не получила, но осадок остался.
10:30
Если кто хочет узнать имена тех, кто решает судьбу российской сборной, то у нас есть полный список. Там 14 имен, в том числе младший Самаранч, Бах и Сергей Бубка. Подробности - здесь.
10:00
Кстати, читатели нашего сайта тоже не слишком верят в удачный исход: больше половины участников опроса голосуют за компромиссный вариант.
09:30
Наш обозреватель Лев Тигай подробно разбирает все возможные варианты решения, которое может принять исполком МОК сегодня. Вариантов всего четыре:
1) простят и допустят;
2) не простят и не допустят;
3) допустят, но не всех;
4) не решат вообще ничего.
По мнению автора, возможен любой вариант, кроме того, который нам нравится больше всего.
09:15
Россию в Лозанне представляет целая делегация, которую возглавляют президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.
Также вместе с ними прилетела двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Видимо, она - по мысли руководства ОКР - представляет всех "чистых" российских спортсменов, которых нельзя лишать права участия в Олимпиаде.
Как сообщила пресс-служба ОКР в понедельник, у представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома МОК 5 декабря.
09:00
5 и 6 декабря в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома МОК. На этом заседании должно быть принято решение о допуске или недопуске россйских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане.
В настоящее время работают две комиссии МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссия под руководством Самуэля Шмидта, которая должна сделать вывод о причастности властей РФ к манипуляциям с допингом. На основании выводов, сделанных комиссией Освальда, отстранены ряд российских спортсменов, в том числе победителей и призеров Игр в Сочи, в результате чего Россия лишилась первого места в медальном зачете. Отстраненные спортсмены обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Ранее в ноябре Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как не были выполнены два пункта "Дорожной карты" (согласованного ранее плана мероприятий, выполнение которых необходимо для восстановления РУСАДА). Тем не менее, в июне у РУСАДА появилась возможность планирования и проведения тестирования на территории РФ под наблюдением назначенных ВАДА международных экспертов и Британского антидопингового агентства. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики вследствие решения ВАДА.
Как ожидается, решение МОК также может повлиять на решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении Паралимпийского комитета России.