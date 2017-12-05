Сегодня и завтра в Лозанне проходит исполком МОК, на котором решается судьба олимпийской сборной России.

15:45

Григория Родченкова – экс-главу Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора WADA и МОК в крупнейшем допинговом скандале в истории с участием России не остановить. Сегодня Томас Бах озвучит решение о будущем наших спортсменов применительно к Олимпиаде в Пхенчхане, и Родченков с каждым часом выдает все больше компромата.

Но если раньше он действовал либо через американскую прессу, чаще всего The New York Times, то теперь спрос на его показания есть и у норвежцев. Родченков предоставил VG и NRK очередные дикие подробности, касающиеся приема допинга Ольгой Зайцевой, а также методов сокрытия положительных проб.

15:15

«Рассчитывать на благосклонность – не стоит. Если она вдруг будет проявлена, пусть это будет приятным сюрпризом. Я думаю, что полностью Россию с Игр не снимут – в этом нет никакого смысла. Больнее ударит частичный допуск, возможно, в нейтральном статусе. Тут «мешается» хоккей, потому что непонятно, как назвать эту сборную. Кроме «PutinTeam» в голову ничего не приходит (кстати, молодец Овечкин, название может пригодиться быстрее , чем он предполагал – и тогда, если будет «имени Верховного Главнокомандущего, никто, вот совсем никто не сможет сказать, что на игры поехали предатели). Хоккею нужна Россия. Он об этом открыто сказал. Так что я допускаю, что именно тут сборная будет с флагом и гимном».

Полностью колонку Алексея Андронова можно прочитать здесь.

14:45

Врач олимпийской сборной Финляндии Сергей Илюков – о возможном отстранении сборной России от ОИ-2018.

«В цивилизованной стране после утверждений, подобных докладу Макларена, их бы публично распяли. Официальная реакция российского политического истеблишмента была таковой, каковой была. На это у мировой спортивной общественности нет никаких средств ответа, и теперь именно спортсмены платят за это двойную цену», – написал Илюков на своей странице в фэйсбуке.

14:15

Сейчас становится модным пиариться за счет скандала. Чем и воспользвался британский бобслеист Джон Джексон.

«Пусть россияне сначала докажут, что не употребляли допинг, а потом уже смогу участвовать на Играх в Пхенчхане, но только под нейтральным флагом. Российского фланга быть на турнире не должно».

13:45

Подготовили обзор мнений британских и американских СМИ. Вывод один: они мечтают о нашем отстранении.

«Во вторник Олимпийский комитет примет решение, как наказать Россию за одну из самых дерзких и вкусных (просто посмотрите на рецепт их стероиодного коктейля) допинг-схем в истории спорта. Многие люди, за исключением, пожалуй, русских верят, что полное отстранение россиян от Игр в Пхенчхане – справедливо и необходимо, учитывая, что они мухлевали на спортивных площадках и украли медали у чистых спортсменов на нескольких Олимпиадах, особенно на той, что они проводили у себя в Сочи в 2014-м», – пишет The New York Times.

13:15

С другой стороны, далеко не все федерации поддерживают жесткую позицию МОК. Как известно, ИИХФ (Международная хоккейная федерация) уже высказалась на этот слет довольно ясно - там предпочли бы видеть хоккейный трунир олимпиады полноценным соревнованием, а не турниром, на который своих игроков не отпустят ни НХЛ, ни КХЛ.

13:00

Кстати, о медалях.Вы еще помните, что после Сочи-2014 сборная России была на первом месте в медальном зачете? Так вот, это давно не так.

Таблица медалей Олимпиады-2014 (после пересмотра итогов соревнований):

Страна Золото Серебро Бронза ВСЕГО 1 Норвегия 11 7 (+2) 11 (+1) 29 (+3) 2 Канада 10 10 5 25 3 РОССИЯ 10 (-3) 5 (-6) 9 24 (-9) 4 США 9 9 (+2) 11 (-1) 29 (+1) 5 Нидерланды 8 8 (+1) 8 (-1) 24 6 Германия 8 6 5 19 7 Швейцария 7 (+1) 2 (-1) 2 11 8 Белоруссия 5 0 2 (+1) 7 (+1) 9 Австрия 4 8 5 17 10 Франция 4 5 (+1) 6 (-1) 15 11 Польша 4 1 1 6 12 Китай 3 4 2 9 13 Южная Корея 3 3 2 8 14 Швеция 2 8 (+1) 5 (-1) 15 15 Чехия 2 4 3 (+1) 9 16 Словения 2 2 4 8 17 Латвия 2 (+2) 0 (-2) 3 (+1) 5 (+1) 18 Япония 1 4 3 8 19 Финляндия 1 3 1 5 20 Великобритания 1 1 2 4 21 Украина 1 1 (+1) 0 (-1) 2 22 Словакия 1 0 0 1 23 Италия 0 2 7 (+1) 9 (+1) 24 Австралия 0 2 1 3 25 Хорватия 0 1 0 1 26 Казахстан 0 0 1 1

Как читать таблицу?

количество медалей и места в таблице показаны по состоянию на текущий день;

в случае, если у страны отнимались (или добавлялись) те или иные медали, изменения указаны в скобках;

поскольку в некоторых случаях медаль, отнятая у атлетов одной страны, переходила к другим спортсменам той же страны, общее количество отнятых медалей может не совпадать с данными в таблице;

окончательный вид таблица приобретет после завершения допинговых разбирательств

12:40

Самое время вспомнить хронику последних месяцев - как все шло к сегодняшнему дню.

12:30

Главный редактор "Советского спорта" опубликовал свою колонку, в которой объясняет, почему решения МОК и шире - всей мировой спортивной бюрократии - определяются не легендарным "антироссийским заговором", а зависимостью всех этих структур от спеонсоров (которые, в свою очередь, сильно зависят от общественного мнения).

11:45

Информационные агентства присылают комментарии о властных структур.

В Кремле заявили, что возможность объявления Россией бойкота Олимпийским играм в Южной Корее не обсуждается.

"Мы по-прежнему не согласны со многими решениями, которые принимались - и по линии ВАДА - в отношении наших спортсменов. Мы против бездоказательного ущемления прав наших спортсменов. Но в то же время Россия сохраняет приверженность идеалам олимпизма. Об этом говорил президент Путин, и это его решение", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко в кои-то веки был лаконичен: "Мы не знаем, каким будет решение, мы рассчитываем на здравый смысл".

Мминистр спорта Павел Колобков заявил, что Россия будет работать с любым решением МОК по российской олимпийской сборной, а также выразил надежду, что оно будет объективным.

"Очень надеюсь на взвешенное и правильное решение МОК, надеюсь на разум и объективность наших коллег", - сказал Колобков.

По словам министра, в случае, если решение будет отрицательным, следует не поддаваться эмоциям, а "анализировать все, что происходит и принимать взвешенное решение, внимательно читать то, что написано и не написано между строк".

"Мы готовимся, у нас очень серьезные юристы и адвокаты", - подчеркнул Колобков. Чем занимались все эти "серьезные юристы" последние четыре года (напомним, что допинговый скандал продолжается с 2014 года), министр не уточнил.

11:30

На обложке "Советского спорта" тема белой формы тоже раскрыта:

11:05

Футбольный тренер Валерий Газзаев тоже решил высказаться на тему зимних Олимпиад.

"Что касается нейтрального флага, это унижение для нашей большой страны – выступать, как будто мы без роду без племени. Россия, извините, не банановая республика, это мощная спортивная держава, которая дала миру много талантов и рекордов", - заявил Газзаев.

11:00

Вчера информационное пространство возмутила новость от портала InsideTheGames, который сообщил, что МОК уже провел переговоры с компанией- производителем экипировки, чтобы та срочно изготовила для российских спортсменов комплекты формы "нейтральных" цветов. Видимо, белых.

Официального подтверждения эта информация пока не получила, но осадок остался.

10:30

Если кто хочет узнать имена тех, кто решает судьбу российской сборной, то у нас есть полный список. Там 14 имен, в том числе младший Самаранч, Бах и Сергей Бубка. Подробности - здесь.

10:00

Кстати, читатели нашего сайта тоже не слишком верят в удачный исход: больше половины участников опроса голосуют за компромиссный вариант.

Какое решение 5 декабря примет исполком МОК по вопросу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018? Снимет все обвинения со сборной России и допустит на Игры без ограничений

Разрешит участвовать в Олимпиаде всем «чистым» спортсменам под российским флагом

Допустит до участия в Олимпиаде только «чистых» спортсменов в нейтральной форме под олимпийским флагом

Запретит участвовать в Олимпиаде всем российским спортсменам

Отложит решение

09:30

Наш обозреватель Лев Тигай подробно разбирает все возможные варианты решения, которое может принять исполком МОК сегодня. Вариантов всего четыре:

1) простят и допустят;

2) не простят и не допустят;

3) допустят, но не всех;

4) не решат вообще ничего.

По мнению автора, возможен любой вариант, кроме того, который нам нравится больше всего.

09:15

Россию в Лозанне представляет целая делегация, которую возглавляют президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

Также вместе с ними прилетела двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Видимо, она - по мысли руководства ОКР - представляет всех "чистых" российских спортсменов, которых нельзя лишать права участия в Олимпиаде.

Как сообщила пресс-служба ОКР в понедельник, у представителей российской делегации будет возможность выступить перед членами исполкома МОК 5 декабря.

09:00

5 и 6 декабря в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома МОК. На этом заседании должно быть принято решение о допуске или недопуске россйских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане.

В настоящее время работают две комиссии МОК: под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг проб, взятых у российских спортсменов во время зимней Олимпиады в Сочи, и комиссия под руководством Самуэля Шмидта, которая должна сделать вывод о причастности властей РФ к манипуляциям с допингом. На основании выводов, сделанных комиссией Освальда, отстранены ряд российских спортсменов, в том числе победителей и призеров Игр в Сочи, в результате чего Россия лишилась первого места в медальном зачете. Отстраненные спортсмены обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее в ноябре Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как не были выполнены два пункта "Дорожной карты" (согласованного ранее плана мероприятий, выполнение которых необходимо для восстановления РУСАДА). Тем не менее, в июне у РУСАДА появилась возможность планирования и проведения тестирования на территории РФ под наблюдением назначенных ВАДА международных экспертов и Британского антидопингового агентства. Международная ассоциация легкоатлетических федераций также не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики вследствие решения ВАДА.

Как ожидается, решение МОК также может повлиять на решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении Паралимпийского комитета России.