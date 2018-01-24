«Советский спорт» с подборкой самых горячих комментариев в иностранных СМИ, касающихся неприглашения ведущих российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

В Сочи пробы Ана и Шипулина были подменены

Французское издание Le Mondre первым вознеслось на волну хайпа. Как только появились новости о том, что помимо Виктора Ана приглашение на Игры не получил главный биатлонист России Антон Шипулин, эти ребята сразу же нашли «источник, близкий к окружению Ричарда Макларена», который сообщил, что в Сочи-2014 допинг-пробы наших спортсменов подменялись.

«Отстранение Виктора Ана стало наиболее громким, ведь его не пустили на Олимпиаду на родину. Что касается Антона Шипулина, то Мартен Фуркад потеряет одного из сильнейших соперников на Играх. Если причастность этих спортсменов к использованию допинга будет доказана, то Россия лишится ещё нескольких золотых медалей Сочи»

Вот только интересно, откуда источник, близкий к окружению Ричарда Макларена, может знать о том, что пробы Ана и Шипулина были подменены? В докладе канадского юриста об этих спортсменах не написано ни строчки. Французы такие французы. Зато кликов собрали.

«Это невероятный скандал! Я знаю, что Устюгов чист!»

Авторитетный норвежский портал VG, с помощью которого Григорий Родченков мочил российских биатлонистов и лыжников, дозвонился до главного тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера и выдавил из шокированного немца несколько предложений.

- Это невероятный скандал. Я знаю, что Сергей чист. Я также знаю, что он не входил в список спортсменов из Сочи-2014. На контейнерах с его допинг-пробами не было никаких царапин. Если у МОК есть доказательства, почему они их не представили? Мы не получили какого-либо объяснения.

– Как вы восприняли новость?

– Я в шоке. Мы даже подумать не могли, что такое может случиться. У нас не было никакой информации, что что-то идет не так.

– Вы уверены, что Устюгов чист?

– Сергей не сдавал положительных проб. Его проверяли много-много раз на соревнованиях и тренировках. В Тоблахе он сдал три пробы в течение 24 часов! Что еще он может сделать, чтобы показать, что он чист? Что еще?

Сейчас принято решение, что он не выступит на Олимпиаде. Но почему? МОК пока что не дал нам каких-либо обоснований. Не знаю, чем думали люди, принимавшие это решение. Мне кажется, они просто сидят в своих офисах. Они не общаются со спортсменами и не знают, как много те тренируются.

Шипулин и Ан не соответствуют критериям МОК

Журналисты другого норвежского издания NRK теряются в догадках: за что же были забанены ведущие российские атлеты? Чтобы прояснить ситуацию, они связались с членом МОК Кристиной Клостер. Ее ответы были, прямо скажем, уклончивыми.

- Одним из критериев участия нейтральных атлетов из России в Олимпийских играх было то, что они не должны были упоминаться в докладе Макларена.

- Но ведь Шипулина и Устюгова там и не было.

- Нет, не было, но мы также должны были удостовериться, что они не являются частью допинговой системы, которая стала отправной точкой в докладе Макларена.

- Получается, МОК считает, что Шипулин и Устюгов были частью этой системы?

- У меня нет ответа на этот вопрос. Но если мы так решили, значит они не соответствуют критериям, чтобы получить приглашение.

С каких пор спортсменов можно отстранить только за то, что они русские?

Французские журналисты из Ski-Nordique.net жестко казнили МОК за непоследовательность в стиле «Палача». В Европе защищают наших спортсменов. Да-да, не удивляйтесь!

«Шипулин и Устюгов не получили приглашение в Пхенчхан-2018, потому что были участниками Олимпиады в Сочи-2014. Кандидатуры этих спортсменов не были одобрены, еще и потому, что их фамилии были упомянуты в докладе Макларена, а также значатся в базе данных РУСАДА, где содержатся результаты допинг-тестов в период с 2012 по 2015 годы.

Но с 2014 года они сдали сотни допинг-тестов, десятки из которых, - за последние пару месяцев. Допинг-контроль над ними осуществлялся за рубежом, независимыми органами. Шипулин и Устюгов не сдавали допинг-тесты в России. За последние четыре года все их пробы были чистыми.

Это решение кажется абсурдным! Мы надеемся, что россияне успеют обратиться в CAS, чтобы восстановить свои права и получить четкие объяснения от МОК.

Нас тревожит то, что специальная комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон осуждает спортсменов без каких-либо доказательств.

В то время, как Шипулин и Устюгов будут смотреть Олимпиаду по телевизору, Мартин Сундбю будет выигрывать медали, хотя еще недавно попался на пятнадцатикратном превышении допустимой нормы «Вентолина». Но он норвежец, а не русский, поэтому мы дадим ему два месяца отпуска и даже не подумаем о том, чтобы отстранить от участия в Олимпиаде-2018».

С каких пор МОК имеет право осуждать невиновных спортсменов? Для МОК очевидно, что если ты русский, значит ты виновен! Но для остального мира – это не так!».

Как говорится, респект таким парням.

Количество русских на Олимпиаде должно быть сильно сокращено

Норвежцы не были бы норвежцами, если бы не закинули бомбу в российский огород. VG не только дозвонились до Маркуса Крамера, но и до бывшего главы WADA Руне Андерсена. О России он не может сказать ничего хорошего, потому что является главой специальной комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая расследует проблемы допинга в нашей стране.

«Я думаю, что количество русских на Олимпиаде должно быть сильно сокращено.

Я не хочу придумывать число, но это должно быть значительно меньше 389. Если на Игры приедет много российских атлетов, то это вызовет бурную реакцию среди общественности. На чемпионат мира по легкой атлетике мы допустили всего 19 россиян, и это было правильно! У нас были четкие критерии отбора, их прошли только 19 человек. Почему МОК не может установить такие же четкие критерии? Есть ощущение, что информация появляется откуда угодно, но только не из МОК. Это совершенно недопустимо»