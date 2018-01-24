– Это большой скандал! – приводит слова наставника многих ведущих российских лыжников авторитетное спортивное издание. – Я знаю, что Сергей чист. Также знаю, что он не входит в список спортсменов, на пробирках с пробами которых из олимпийского Сочи были обнаружены царапины. Если у МОК есть какие-то доказательства его вины, почему они не пришли с ними к нам? Пока нам не дали никаких объяснений тому, что случилось.

– Как вы узнали о том, что Устюгов не получил приглашение на Игры в Корею?

– В этот день мы были на тренировке. Когда вернулся в отель, проверил свой мобильный телефон. И увидел огромное количество пропущенных вызовов. Я сразу понял – что-то не так. Сергей посмотрел на меня и спросил: «Тренер, что случилось? У нас плохие новости?»

– Что вы ответили?

– Я попытался все ему объяснить. Рассказал о том, что произошло, и добавил, что мы должны надеяться на лучшее. Что, возможно, это – не окончательное решение. Можете себе представить, как он отреагировал! Сергей тренировался изо всех сил каждый день, мечтая о медали Олимпийских игр. А теперь его даже туда не пускают!

– Как сами отнеслись к случившемуся?

– Я был в шоке. Мы даже не думали, что это может произойти. У нас не было никакой информации, что что-то не так. Никаких предпосылок. Эта новость стала абсолютной неожиданностью. И полным кошмаром.

– Уверены, что Устюгов действительно чист?

– У него нет ни одного положительного допинг-теста. Хотя его постоянно проверяли и на тренировках, и на соревнованиях. Только в Тоблахе на этапе Кубка мира у Сергея взяли три пробы за 24 часа! Что еще должен сделать Устюгов, чтобы доказать, что он чист? Вы можете ответить на этот вопрос? И все равно – принято решение, что он не может участвовать в Олимпиаде. Почему? На каких основаниях? МОК не дает объяснений. Я не знаю, что в голове у людей, которые вынесли этот вердикт. Думаю, они просто сидят в своих офисах, не общаются со спортсменами и не представляют, какой объем работы нам приходится выполнять, какую подготовку проводить ради главных стартов. И при этом – отнимают у атлетов мечту.

– Считаете, это решение – окончательное?

– Хочется верить, что нет. На мой взгляд, это абсолютная несправедливость. Еще в прошлом году мне показалось, что они просто хотят наказать всю российскую сборную. И делают для этого все, что хотят. Однако надеюсь, что Спортивный арбитражный суд вынесет другое решение.

– Общались с кем-то еще из российской команды?

– Для начала я поговорил с Еленой Вяльбе (президентом Федерации лыжных гонок России, – Прим. ред.). У нее также нет информации, почему Сергей не попал в список спортсменов, приглашенных на Олимпийские игры. И она не понимает, почему это произошло. Однако пытается это выяснить. Я могу лишь повторить: МОК организовал большой скандал. И специально сделал это всего за несколько дней до Олимпиады. Однако они не могут просто так дисквалифицировать действующих, чистых спортсменов, если нет доказательств их вины.