– Начнем с технологии. Как вы узнали, что Татьяну Иванову и Викторию Демченко МОК не внес в число приглашенных на Олимпиаду?

– Список приглашенных на сегодняшний день спортсменов есть в Олимпийском комитете России. Но не так важен этот список, который прислал Международный олимпийский комитет в ОКР, а важно, какая заявка подается от Олимпийского комитета на участие спортсменов в Олимпиаде. Сейчас идет процесс формирования общей заявки России по всем видам спорта, которая и будет отправлена в МОК.

– Иванова уже фигурировала в списке отстраненных от Олимпиады. Наверняка, вы понимали, что МОК ее «забанит»?

– Но мы не получили официального объяснения, почему ее не включили в список приглашенных на Игры-2018. Этим сейчас и занимается ОКР, который ждет объяснений от МОК по каждому отстраненному спортсмену. Ведь 5 декабря, когда было принято решение о системе допуска российских спортсменов к Олимпийским играм, было четко прописано, что будет объяснено, почему конкретных спортсменов не допускают на Олимпиаду. Поэтому мы ждем объяснений.

– Но в МОК заявил, что спортсмены с допинговой историей на Олимпиаду допущены не будут. А у Ивановой как раз допинговая история. 22 декабря 2017 года решением МОК за нарушение антидопинговых правил Иванова лишена серебряной медали Игр-2014 и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.

– Но у Международной федерации санного спорта к Ивановой, как впрочем, и другим спортсменам, не только российским, никаких претензий нет. То есть, ни одного случая допинга в санном спорте не зарегистрировано. Это факты. Получается, что никакой допинговой истории у Ивановой нет.

– И все-таки, по Ивановой МОК уже свой вердикт вынес. Но не очень понятно, за что была «забанена» Виктория Демченко?

– Вики ни в каких нехороших списках нет. Это подтвердила международная федерация. И в Олимпиаде в Сочи она не участвовала. Потому что шли разговоры, что всех участников прошлой Олимпиады от нынешней отстранят. Тут мы сами в недоумении по поводу отстранения Вики Демченко.

– Если Спортивный арбитражный суд в Лозанне не удовлетворит апелляцию Альберта Демченко на пожизненное отстранение от Олимпиад, кто поедет в Пхенчхан главным тренером сборной?

– По тренерскому штабу и другим специалистам пока вопрос отрыт. У нас пока нет информации, кого из специалистов допустили.

– У нас выбили первого номера женской сборной, я про Иванову, и условного второго номера – Демченко. Шансы на олимпийские медали у наших женщин стремятся к нулю?

– Мы очень рассчитывали на Татьяну Иванову, она выиграла предолимпийскую неделю, она сейчас в очень хорошей форме, да и вообще, она самая титулованная и опытная саночница в России. Но мы можем не досчитаться медали не только у женщин, ведь у нас были неплохие шансы в эстафете. Но все-таки шансы на участие еще есть. Во всяком случае, мы на это надеемся.

– Давайте будем откровенны – если МОК их не включил в списки допущенных, свое решение чиновники МОК уже не изменят. Тем более, до Олимпиады остались две недели.

– Но если соблюдать критерии, которые Международный олимпийский комитет озвучил: если спортсмен не имеет допинговой истории, его имя не фигурирует ни в каких списках, и этим критериям Иванова и Демченко по факту соответствуют, то мне непонятно, почему они не могут выступить на Олимпиаде.

Вчера был опубликован список российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиаде-2018. В нем фигурируют две наших саночницы – Татьяна Иванова и Виктория Демченко.

22 декабря 2017 года решением МОК за нарушение антидопинговых правил Иванова лишена серебряной медали Игр-2014 и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх.