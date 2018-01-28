ПИОНЕР ШИПУЛИН

Последние несколько дней спортивная общественность ломала копья, рассуждая о том, могут ли наши ведущие спортсмены обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду. Общая тональность высказываний сводилась к тому, что в юридическом поле этот вопрос не решить, ведь МОК никого не отстранял от спортивной деятельности, а просто не пригласил на соревнования. Мол, вы же не можете подать в суд на приятеля, который не позвал вас на свой день рождения и все в таком роде.

Пока ломались копья, наши спортсмены начали действовать. Биатлонист Антон Шипулин был первым.

- Я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки. Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше. Нужно бороться за свое имя до конца.

В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил.

Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга» в Италии. Цель – получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше – написал он в своем инстаграме.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

На «Марчалонге» Шипулин стал 79-м, а вот получил ли он ответ на свое обращение – мы пока не знаем. У многих возникает резонный вопрос: «А зачем вообще Антону это нужно? Он ведь все равно ничего не добьется». На него уже есть ответ. Спортивный юрист Михаил Прокопец многим открыл глаза на ситуацию.

- Удивительно, но пока некоторые персонажи почему-то до сих пор продолжают говорить о невозможности обжаловать «неприглашение на ОИ», так как это типа не formal decision, Шипулин и его молодцы-юристы пораскинули мозгами и сделали единственно правильную вещь – направили официальный запрос в МОК.

Ответ или не ответ на этот запрос и будут тем самым формальным решением, которое можно обжаловать. Подобной практики в CAS предостаточно.

Более того, Шипулину было достаточно поставить время на ответ МОК 1 февраля, чтобы попасть в ad hoc CAS, хоть некоторые до сих пор и считают, что это невозможно, - написал Прокопец в своем фейбуке.

Сложно говорить, что именно этот пост спровоцировал цепную реакцию, но на сегодняшний день ряд российских спортсменов готовят иски в CAS. Так, лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых уже подписали доверенности адвокатам на представление своих интересов в суде. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе если иски вCAS еще не подали, то в понедельник господа в Лозанне совершенно точно будут озадачены обращениями наших спортсменов.

Следом стало известно, что и другие отверженные МОК россияне готовят иски в суд. Среди них конькобежцы: Павел Кулижников, Денис Юсков, Руслан Мурашов, Алексей, Екатерина Шихова и Юлия Скокова, шорт-трекисты: Виктор Ан, Владимир Григорьев и Руслан Захаров.

Никто не сдается. В том числе фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова. Впрочем, они приняли решение обращаться не вCAS, а в гражданский суд Швейцарии. В связи с чем было принято такое решение не сообщается.

Тем временем, тренер российского танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин Александр Свинин всерьез рассчитывает на то, что его подопечные поедут на Олимпиаду.

НАС СПАСЕТ CAS?

В общем, без работы арбитры из Лозанны в ближайшее время точно не останутся. Буквально на днях завершилось рассмотрение апелляций 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах по решению комиссии Дениса Освальда. Всего их было подано 42, но дела Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой будут рассмотрены позднее, поскольку они уже завершили карьеры не претендуют на участие в Играх-2018.

Решения CAS начнет озвучивать с 30 января. Надежды на позитивный исход есть. Но они были и после заседаний комиссии Освальда, на которых присутствовали некоторые наши спортсмены. Результат все прекрасно знают.

Но, например, наши лыжники после слушаний в CAS выражали сдержанный оптимизм. Спортивный юрист Артем Пацева подчеркнул, что арбитры весьма внимательно слушали все, что говорилось на заседании, в отличие от уважаемых господ из комиссии Освальда. По его же словам палач российского спорта Григорий Родченков «запутался в собственных показаниях и многочисленных версиях «государственной системы поддержки допинга».