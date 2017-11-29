- Международная федерация хоккея (IIHF) направила письмо в МОК с просьбой допустить «чистых» спортсменов России к участию в ОИ-2018 в Пхенчхане.

- Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил россиянок Яну Романову и Ольгу Вилухину от участия в мероприятиях под эгидой организации.

- Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал три очка в матче с «Флоридой», но его команда уступила.

- Соотечественники Павла Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Владислав Наместников и Никита Кучеров приложили руку к победе «Тампы-Бэй» над «Баффало».

- В АПЛ «Манчестер Юнайтед» одолел «Уотфорд» благодаря дублю Эшли Янга.

- «Тоттенхэм», в свою очередь, допустил осечку во встрече с «Лестером».

- Резервисты «Реала» не смогли одолеть представителя третьего дивизиона «Фуэнлабраду» в Кубке Испании.

- «Эвертон» в ближайшие сутки может объявить о назначении Сэма Эллардайса главным тренером команды.

- Экс-вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар расторг контракт с «Бенфикой».

Обязательно к прочтению:

Владимир Стогниенко: На ЧМ-2018 Россия выйдет из группы

Андрей Червиченко: «Зенит» - тоскливая команда при очень хорошем подборе игроков