Отстранение российских биатлонисток, письмо IIHF и победа «Манчестер Юнайтед». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает краткий обзор главных новостей утра среды.
- Международная федерация хоккея (IIHF) направила письмо в МОК с просьбой допустить «чистых» спортсменов России к участию в ОИ-2018 в Пхенчхане.
- Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил россиянок Яну Романову и Ольгу Вилухину от участия в мероприятиях под эгидой организации.
- Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал три очка в матче с «Флоридой», но его команда уступила.
- Соотечественники Павла Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Владислав Наместников и Никита Кучеров приложили руку к победе «Тампы-Бэй» над «Баффало».
- В АПЛ «Манчестер Юнайтед» одолел «Уотфорд» благодаря дублю Эшли Янга.
- «Тоттенхэм», в свою очередь, допустил осечку во встрече с «Лестером».
- Резервисты «Реала» не смогли одолеть представителя третьего дивизиона «Фуэнлабраду» в Кубке Испании.
- «Эвертон» в ближайшие сутки может объявить о назначении Сэма Эллардайса главным тренером команды.
- Экс-вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар расторг контракт с «Бенфикой».
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