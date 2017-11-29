«В течение последнего года Ассоциация хоккея Кореи активнее, чем с какой-либо другой национальной федерацией, взаимодействует с Федерацией хоккея России, в частности в области подготовки к Олимпийским играм. Сборная России стала первой командой, которая провела выставочные матчи на новой хоккейной арене в Пхенчхане в марте 2017 года.

Ассоциация хоккея Кореи окажет необходимую помощь Федерации хоккея России в подготовке к Олимпийским играм. С помощью Ассоциации хоккея Кореи ФХР уже забронировала перелеты, проживание, транспорт, аренду льда и залов для тренировок, а также проживание дополнительных членов делегации в Пхенчхане.

Сборная России является одной из самых известных и уважаемых хоккейных команд в мире, а ее отсутствие в Корее существенно снизит интерес к хоккею и негативно скажется на успехе и популярности Олимпийских игр в целом», - цитирует Чонга официальный сайт ФХР.