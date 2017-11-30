Напомним, ранее сообщалось, что Россия может отказаться от трансляций ОИ-2018, в случае недопуска национальной сборной к турнирну.

«Российский рынок, безусловно, является существенно важным для спортивной индустрии Европы. Блэкаут Олимпийских игр 2018 года определенно повлияет на продвижение целей МОК и ожидания его спонсоров, которые могут рассчитывать, по крайней мере, на право первых переговоров на этой территории.

Вопрос о том, как финансово отразится это решение на МОК или как оно повлияет на финансовые обязательства российских вещателей, зависит от деталей контракта с МОК. Так же как и то, повлияет ли возможный отказ от вещания на возможности зрителей следить за соревнованиями. Надеюсь, ситуация разрешится в самое ближайшее время «на благо спорта, его фанатов и индустрии в целом», — цитирует Рейнфорд «РИА Новости».