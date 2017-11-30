Напомним, ранее стало известно от отстранении от турнира скелетонистов Елены Никитиной и Александра Третьякова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

«Мы, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, много лет защищаем честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх. Были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг! Нас несправедливо лишили этого… Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях. На следующей неделе… мы должны принять участие в очередном этапе Кубка мира», — говорится в открытом письме, опубликованном на странице Никитиной в инстаграме.