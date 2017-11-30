«Родченков искушал спортсменов, умел найти рычаги воздействия. Наша федерация – союз конькобежцев – никогда с ним не пересекалась. Но тоже пострадала.

Зачем его наградили орденом Дружбы и почетными грамотами президента? Он работал на ВАДА, искал новые способы выявления допинга. Почему бы его за это не наградить? Он же был подконтролен ВАДА – они высказывались о нем только положительно.

Меня вот вообще не наградили никакой грамотой, хотя я перед Сочи чем только ни занималась. Но так бывает – кто-то подал списки, а кто-то – нет. Автоматически – подавали на людей, которые имели хотя бы минимальное отношение к Играм. А иностранцы сейчас пишут – ага, русские всё просчитали, даже Родченкова наградили. Везде видят злой умысел.

Родченков всегда был одним из переговорщиков с ВАДА – и всегда это подчеркивал: ребята, я с ними на короткой ноге, решу спорные вопросы. По сути, он их сотрудник. Без согласования с ВАДА он бы никогда не возглавлял лабораторию. Он их полностью устраивал как ученый. И периодически под их заказ рассказывал, как выявить допинг: этот препарат ловится так, этот выводится вот так – и мы можем поймать его на таком-то моменте. Это и было наше сотрудничество с ВАДА, Родченков – наш вклад в мировую борьбу с допингом. Мы даже подумать не могли, что он такое сотворит. Государство видело в нем человека, который борется с мировым злом.

Он, конечно, очень странный. Насколько я знаю, писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам. Там, говорят, такое было..." — цитирует Журову Sports.