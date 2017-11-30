Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение относительно участия российских олимпийцев в Играх-2018.

Ранее сообщалось, что с письмами к главе IIHF Рене Фазелю в поддержку российских хоккеистов выступили главы хоккейных федераций США, Канады, Южной Кореи, Чехии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

- Я вернулся с заседания IIHF, по итогам которого все члены подписали письмо в МОК, призывающее допустить всех чистых спортсменов до участия в Играх, не применять принцип коллективной ответственности. Очень важно, что почти все федерации нас поддержали. И дело не в том, что они боятся недопуска игроков КХЛ, это реальная поддержка. Мы чувствуем, что у нас единая семья, это воодушевляет, - сказал Третьяк.