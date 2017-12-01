«Докажите, пожалуйста, что конкретный спортсмен употреблял допинг. Вот тогда его можно дисквалифицировать. Если это коллективная ответственность, то почему дисквалифицируют по одному? Тогда дисквалифицируйте все результаты в Сочи. Все равно придут к тому, что, к сожалению, наверняка результаты Сочи для российской команды будут аннулированы.

Для меня все ребята, друзья и товарищи, которые завоевали медали или просто выступали, навсегда останутся олимпийскими чемпионами, теми людьми, которые ковали историю. И никакие решения МОК, FIS не смогут изменить по крайней мере мое мнение

Решение FIS? Сложно рассуждать на эту тему. На мой взгляд, это написанный сценарий, и FIS немного выбилась из колеи в какой-то момент. Но вот их поправили, и FIS вернулась в сценарий", — цитирует Алыпова «Р-Спорт».