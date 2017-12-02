«Наши коллеги работают в Швейцарии, там есть базовые принципы Женевской конвенции, где написано, что коллективная ответственность запрещена. Будьте любезны, разберите это дело до молекул и докажите вину спортсмена, если против него выдвинуто обвинение. Вы поменяли все принципы, поставив с ног на голову, отменив презумпцию невиновности, внедряя коллективную ответственность — кто же вам такие права дал? Тогда предоставьте нам возможность на перекрестный допрос, дайте шанс задать вопросы обвинителю, но ничего этого нет. Мы неоднократно говорили, что у нас работают серьезные адвокаты, мы им верим, мы им доверяем. И сегодня я исхожу из того, что, если такое принято, значит, кто-то внимательно прочитал документы обвинения. Наши адвокаты объяснили суть проблем, нельзя на одних домыслах обвинять выдающихся спортсменов.

Я недавно прочитал ряд высказываний нескольких глав международных федераций, которые сказали, что между адвокатом, юристом и спортсменом мы бы выбрали спортсмена, и это правильно. Я летал в Цюрих, встречался с Шмидом, предложил прийти к общему пониманию, что значит понятие «госпрограмма», ведь тот же Макларен несколько раз все это перефразирует. Мы понимаем определенные вещи — открытие границ, как 2009 году, принятие законов, и вы нигде не найдете слово «директива», «госпрограмма». А домыслы кто кому что сказал, кто чей виноград съел — это не юридические вещи", — приводит слова Мутко ТАСС.