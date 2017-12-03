Известный в прошлом хоккеист Сергей Светлов считает, что КХЛ откажется от паузы на ОИ-2018, если команда РФ не будет на них допущена.

- В свое время мне в составе сборной СССР посчастливилось выиграть Игры в Калгари-1988, поэтому не понаслышке знаю, что Олимпиада - турнир высшего уровня, безусловный номер один в мировом хоккее, - сказал Светлов. - Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы наша команда поехала в Пхенчхан и успешно сыграла на мировом форуме. Даже в годы холодной войны это удавалось, надеюсь, что сейчас не наступают времена войны суперхолодной.

- Что делать, если ваши надежды не оправдаются?

- Держим кулаки, верим, что здравый смысл в МОК восторжествует.

- Но должен же быть и план «Б»!

- Думаю, что такой план у КХЛ есть. Согласно нынешнему расписанию, олимпийские каникулы в КХЛ открываются 28 января и закрываются 26 февраля. Очевидно, что если на Играх нам ставят крест, календарь будет пересмотрен, ведь нет никакого смысла в самое хоккейное время года устраивать 30-дневные каникулы.