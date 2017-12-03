- Ну что тут сказать? Я видел интервью Родченкова, это нездоровый человек, у которого есть совершенно очевидные проблемы с психикой. И все его заявления – голословны. Серьезно его слова воспринимать не стоит. И вообще, нельзя учитывать мнения провокаторов. А этот человек сам все это провоцировал, сам создавал и контролировал. И теперь предъявляет претензии.

Почему же он раньше об этом не говорил, когда руководил лабораторией, если такой борец за справедливость? А теперь, когда убежал за океан, спрятался там и тявкает. Несерьезно все это.

Этот человек дискредитировал себя полностью, поэтому никакие его аргументы не должны приниматься во внимание.

- Родченков постоянно в последнее время что-то заявляет, а вот появление Степанова, мужа той самой Степановой, главной героини фильма немецкой телекомпании ARD, с которого все и началось, накануне сессии МОК, явно не случайно.

- Они сейчас оказались на Западе, ими попользовались, заплатили какие-то деньги, теперь деньги закончились, а больше они никому там не нужны. Вот этот Степанов и напомнил о себе накануне сессии МОК. Люди решают свои локальные задачи – немного заработать денег.