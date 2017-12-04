В этом случае российская команда выступит в Пхенчхане без флага, герба, гимна и в белой форме.

- Я - человек консервативный, видел многие великие победы отечественного спорта, - сказал Плющев. - Для меня ехать на Олимпиаду в белой форме - это все равно что выбросить белый флаг. Или все равно что отправить на войну солдата, но перед боем снять с него погоны.

- Насколько велики шансы России увидеть вот такой сценарий?

- На мой взгляд, в МОК остаются здравомыслящие люди, которые понимают, что сегодня вокруг спорта определенными силами реализуются сугубо политические сценарии. И это наша не только вина, но и беда. Может быть, в геополитике у нас есть определенные позиции, которые мы держим. В спорте, увы, этого не наблюдается - потому и реализуются те драматические сценарии, которые еще 30-40 лет никто не смог бы предсказать даже в самой ненаучной фантастике.