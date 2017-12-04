«Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» поддерживает обращения национальных хоккейных ассоциаций и заявление Международной Федерации хоккея об участии  России в Зимних Олимпийских играх в Корее. Мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в  Корее, учитывая отсутствие каких-либо претензий к ее хоккеистам. Считаем, что все «чистые» спортсмены должны иметь возможность участия в соревнованиях», - говорится в документе.

Напомним, во вторник МОК должен принять решение по вопросу допуска российских спортсменов на ОИ-2018.

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