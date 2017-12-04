Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) выступила с заявлением об участии сборной России в Олимпиаде-2018.

«Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» поддерживает обращения национальных хоккейных ассоциаций и заявление Международной Федерации хоккея об участии России в Зимних Олимпийских играх в Корее. Мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее, учитывая отсутствие каких-либо претензий к ее хоккеистам. Считаем, что все «чистые» спортсмены должны иметь возможность участия в соревнованиях», - говорится в документе.

Напомним, во вторник МОК должен принять решение по вопросу допуска российских спортсменов на ОИ-2018.