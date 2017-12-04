Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида закончила расследование по делу о существовании системы использования допинга в РФ.

Как сообщает Insidethegames, комиссия Шмида занимается установлением конкретных лиц, организаций и учреждений, которые могли быть вовлечены в систему институционального использования допинга в российском спорте.

Отмечается, что вывод комиссия Шмида послужат основой решения МОК по вопросу допуска сборной России к участию в Олимпийских играх-2018. Решение МОК примет 5 декабря на исполкоме в Лозанне.