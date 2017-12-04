«Могу ли я представить сборную России, которая будет играть на Олимпиаде в белой форме? Нет, не могу. Я понимаю, когда был 92-й год, у нас была пертурбация, когда играли под нейтральным флагом СНГ. У нас не было страны как таковой, перемены шли. А сейчас у нас есть страна, гимн, есть всё и почему мы должны ехать под нейтральным флагом и не пойми каким гимном», - приводит слова Николишина «Матч ТВ».

Напомним, что завтра, 5 декабря, исполком МОК примет решение о допуске сборной России на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.