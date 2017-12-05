Напомним, 5 декабря МОК огласит решение по поводу участия сборной России на Играх в Пхенчхане.

«К сожалению, в нынешней ситуации от нас ничего не зависит, как, похоже, и от всех спортивных организаций в стране и мире. Есть подозрение, что вопрос будут решать скорее политики — и это самое печальное. 

Воспоминания об ОИ-1992 не стираются из памяти. Мы действительно играли в свитерах без какой-либо национальной символики, и это, безусловно, раздражало. Но, с другой стороны, добавляло эмоций, если хотите, спортивной злости. 

Нужно ли России ехать на ОИ в нейтральном статусе — это самая сложная тема. Мое частное, если хотите, выстраданное, мнение как бывшего спортсмена: нужно использовать любой шанс, чтобы участвовать в Олимпиаде. В конце концов, можно и в нейтральной форме побиться за свою команду, семью, страну. Самое главное — держать их в своем сердце. Но я надеюсь, что такого сложного выбора Россия все-таки избежит. Давайте будем верить в чудо», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Какое решение 5 декабря примет исполком МОК по вопросу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018?
даты проведения: 04.12.2017 г. – 05.12.2017 г. Обсудить
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