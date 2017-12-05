Напомним, 5 декабря МОК огласит решение по поводу участия сборной России на Играх в Пхенчхане.

«Это палка о двух концах. Лично я не поехал бы выступать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Я хочу представлять свою страну, видеть свой флаг и слышать свой гимн. Но у меня были титулы чемпиона мира. И я прекрасно понимаю людей, у которых будет только один-единственный шанс поехать на Олимпийские игры. Это выбор каждого спортсмена.

Просто не понимаю, как люди, которые это делают, будут дальше жить. Надеюсь, что все вернется на круги своя. России давно пора как сверхдержаве взять бремя руководства мировым спортом на себя. Пока все, что творится в мировом спорте, это гегемония Европы и Америки и задвигание нас в угол", — цитирует Лесуна «Р-Спорт».