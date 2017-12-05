Напомним, 5 декабря МОК огласит решение по поводу участия сборной России на Играх в Пхенчхане.

«Ситуация такова, что проблемы есть не только у России. Даже у норвежцев астма была, у других спортсменов еще что-то, какие-то справки, которые позволяют принимать официально. То есть заначки, которые все используют. И в Австрии были проблемы, и в Финляндии. Это не только в России или Украине такая проблема. Все приспосабливаются к этим путям. Нужно, чтобы было объективно, одинаково для всех. Если астма, то спортсмен тренируется и бегает с паралимпийцами — если он болен. Если есть справка, которая дает разрешение, то надо всем позволять принимать. Хвостенко принимала сироп от кашля — ее наказали. А кто-то имеет справку и его не наказали, хотя принимает гораздо более сильные препараты, которые дают прирост результатов. Это все от кого-то зависит, есть несправедливость. Конечно, хотелось бы, чтобы все были в равных условиях: либо позволить всем, либо всем запретить. А пока оно как-то неправильно.

А что касается России, то если ты считаешь, что не нарушал, то есть Лозаннский суд, который мы прошли с Абрамовой. Мы убеждали Международную федерацию: она не виновата, ничего не нарушила, такая ситуация с этим мельдонием. Они нас не слушали, хотели просто наказать. Мы наняли адвокатов и добились, показали, что они также бывают не правы, что надо вникать в это дело более глубоко и спортсменам также доверять, потому что бывают нюансы. Если Россия считает, что правда за ними, — пусть борются. Если они не борются, значит пусть отвечают, здесь другого не бывает», — цитирует Брынзака Sport.ua.