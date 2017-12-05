"Пусть россияне сначала докажут, что не употребляли допинг, а потом уже смогу участвовать на Играх в Пхенчхане, но только под нейтральным флагом. Российского фланга быть на турнире не должно.

Если Россия не признает свою вину, то ее сборной вообще не должно быть в Корее. Она пытается объяснить все заговором против себя. Если сборную России все-таки допустят, тоэто покажет слабость МОК, а мы хотим видеть комитет сильным", - цитирует Джексона Sky.

Напомним, 5 декабря МОК огласит решение по поводу участия сборной России на ОИ-2018.