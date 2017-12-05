«При подготовке к Олимпиаде в Пхёнчхане за два года было взято семь тысяч тестов у четырех тысяч спортсменов из 62 стран, что на 50% больше, чем было перед летними Играми в Рио-де-Жанейро», - приводит слова Баджетта ТАСС.

«Российские спортсмены тестировались больше, чем спортсмены какой-либо другой страны, причем значительно больше», - добавил Баджетт.

Напомним, что сегодня, 5 декабря, на исполкоме МОК будет принято решение относительно участия сборной России на Олимпийских играх-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. 

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