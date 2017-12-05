Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не приобщала к делам спортсменов России данные из базы Московской антидопинговой лаборатории.

«Комиссия МОК придерживается прежней линии обвинения: исследование пробирок, показания информатора WADA Григория Родченкова, доклад Ричарда Макларена, наличие в пробах соли. Это основа аргументации. О данных базы Московской лаборатории речи не идет», - заявил адвокат российских спортсменов Анна Козьменко, которую цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что в распоряжении WADA оказался электронный файл, являющийся базой данных Московской лаборатории.

Напомним, что сегодня, 5 декабря, на исполкоме МОК будет принято решение относительно участия сборной России на Олимпийских играх-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.