Напомним, сегодня, 5 декабря, МОК примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Российская сторона, ОКР будут первыми, кто будет проинформирован МОК о решении исполкома вечером во вторник. Российская сторона уже на заседании», - цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Заседание МОК состоится в Лозанне. Оглашение решения назначено на 21:30 мск. 

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