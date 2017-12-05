Напомним, сегодня, 5 декабря, МОК примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Российская сторона, ОКР будут первыми, кто будет проинформирован МОК о решении исполкома вечером во вторник. Российская сторона уже на заседании», - цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Заседание МОК состоится в Лозанне. Оглашение решения назначено на 21:30 мск.