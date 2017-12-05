Серебряный призер Олимпиады-1988 по прыжкам в высоту Родион Гатауллин рассказал, чего он ждет от решения исполкома МОК по поводу участия российской сборной в Олимпиаде.

- Какое решение ожидаете?

- Трудно сказать. Мы же не знаем, каков расклад сил на исполкоме. И не знаем, что содержится в докладе Шмидта, который члены исполкома сегодня заслушали. Но мне хочется верить, что будет принято решение, которое позволит хотя бы части наших спортсменов принять участие в Олимпийских играх под российским флагом. Конечно, это касается только тех, кто не фигурировал ни в каких списках. Думаю, это был бы лучший для нас расклад на данный момент.

- Вы много лет выступали вместе с Сергеем Бубкой, который является членом исполкома МОК. Хорошо его знаете. Что скажете?

- Бубка уже высказывался по этому поводу, и он всегда выступал за здравый смысл. Сергей прожил большую спортивную жизнь. И он сохраняет здравый смысл, несмотря на то, что представляет страну, с которой у России непростые отношения.