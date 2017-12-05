- Ходит много всяких не очень радостных для России слухов, но мне очень не хочется в них верить, - говорит Дмитрий Васильев. – Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и хочу верить, что члены исполкома МОК не возьмут на себя такую ответственность и примут.

Если же такое случится, то олимпийское движение будет дискредитировано. Будет создан прецедент и никто уже не сможет гарантировать, что в следующий раз не будет дисквалифицирована еще какая-то страна. Престиж звания олимпийского чемпиона, олимпийкой медали будет снижаться. От МОК постепенно отвернутся спонсоры.