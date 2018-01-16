Горнолыжник Павел Трихичев на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене взобрался на второе место в дисциплине «суперкомбинация». Причем, заняв в скоростном спуске лишь 28 место, россиянин сумел после слалома перепрыгнуть через 26 (!) ступенек в верх итогового протокола.

Напомним: после 1991 года из российских мужчин попасть в призеры на этапах Кубка мира удавалось лишь Александру Хорошилову. Об этом спортсмене, а также об олимпийских перспективах российской сборной нашему корреспонденту рассказал Андрей Догадкин, который тренирует Трихичева в составе «А» сборной России с 2013 года.

– Андрей Алексеевич, кто сейчас руководит тренировочным процессом Трихичева?

– Урбан Планишек – главный тренер сборной России, то есть, командует и мужской, и женской командами. «Техническую» часть мужской сборной (т.е. группу спортсменов, специализирующихся в слаломе и гиганте) возглавляет старший тренер Яни Хладник, тоже словенец.

– Как вы делите функции с ним?

– Хладник больше работает с Хорошиловым в слаломе, и тогда Трихичев присоединяется с ним. А я чаще работаю в дисциплине «гигантский слалом» – с тем же Трихичевым, Сашей Андриенко, иногда и другие подключаются. Но мы можем и подменять друг друга.

– А кто тренирует Трихичева в скоростном спуске?

– Почти все время Паша тренируется в составе той части сборной России, которая специализируется в более коротких – «технических» дисциплинах. Но есть у нас и команда «спусковиков», правда, у них результаты пока поскромнее, чем у «техников». Работают с ними итальянец Дэвил Фил и наш Павел Шестаков, участник Игр в Турине и Солт Лейк Сити. В прошлых сезонах Трихичев на короткие периоды подключался к ним и стартовал на тренировочных и соревновательных трассах скоростного спуска.

«Альпийская комбинация» это такая дисциплина, где результат состоит из суммы баллов за слалом и за скоростной спуск, но дистанция этого спуска обычно 20% короче и ниже перепадом чем в отдельной дисциплине «скоростной спуск». Здесь выступают либо слаломисты, умеющие относительно неплохо ехать скоростной спуск, либо мастера скоростного спуска, относительно уверенно работающие в слаломе. В нынешнем сезоне Павел ни разу не преодолевал скоростной спуск ни на тренировках, ни на соревнованиях. Сейчас он ехал на прошлогоднем и позапрошлогоднем багаже. У нас просто не было возможности поработать в скоростном спуске. Но в Венгене первый день на скоростном спуске Паше удалось попасть в тридцатку лучших, и он был допущен к соревнованиям в слаломе в рамках турнира по комбинации. Согласно регламенту, занявший 30-е место в скоростном спуске, в слаломе стартовал первым, 29-й – вторым, и так далее. Паше в определенной мере повезло, что в слаломе он стартовал третьим, когда трасса еще была в идеальном состоянии.

– Но сейчас ведь трассы готовят жесткие.

– Да, сейчас покрытие наста сейчас делают более жесткое, чем было лет 30 назад. Соответственно, не так сильно отличаются условия у стартующих первым и тридцатым. Тем не менее, при определенных погодных и прочих условиях они все-таки могут отличаться, то есть трассы могут разбиваться ко времени старта последних номеров протокола. Не будем принижать значимость победы Трихичева, но оговоримся: в Венгене в этом плане ему немного повезло.

– Тем не менее, как вы оцениваете олимпийские планы Трихичева, его перспективы и его шансы на успех.

– Из всех российских горнолыжников Трихичев будет соревноваться больше всех. В Пхенчхане Паша будет стартовать в слаломе, гиганте, супергиганте, альпийской комбинации и, возможно, в Team Event – параллельном командном слаломе.

– Расскажите об этой новой дисциплине.

– Команды соревнуются попарно, по олимпийской системе, проигравшая выбывает. По две женщины и по двое мужчин от каждой команды противостоят друг другу в параллельном слаломе. Если счет этих дуэлей 2:2, то учитывается суммарное время всей четверки. Но ситуация на данный момент такова, что Хорошилов и Трихичев уже заработали достаточно баллов для завоевания этой олимпийской лицензии, а наши девушки – еще нет.

– На играх в Пхенчхане много сильных соперников добавится у Трихичева в комбинации?

– Основная часть предполагаемых участников олимпийской суперкомбинации стартовала сейчас в Венгене. Если и добавятся, то немного. А из тех, кто объективно превосходят Павла по классу, могу назвать только Хиршера и Пинторо.

– Трихичев когда-либо ездил на трассах Пхенчхана?

– Да, на Кубке Дальнего Востока в прошлом сезоне соревновались все ведущие россияне, кроме Хорошилова. Паша выступил только в слаломе и гиганте, потому что другие дисциплины там не проводились. Сами склона Пхенчхана ничем не особенным не отличаются. В Альпах есть трассы более сложные.

– У Трихичева перед Олимпиадой предполагаются заезды в скоростном спуске?

– На официальных турнирах – нет. Только в тренировочных заездах непосредственно в Пхенчхане. Таких заездов бывает максимум три. Причем, для специалистов суперкомбинации дадут возможность провести три заезда по трассе скоростного спуска, установленную именно для специалистов этой дисциплины, которая на 20% больше по длине и перепаду. Но для тренировки это даже полезно. А в России сейчас вообще практически нет трасс для полноценных соревнований и тренировок в скоростном спуске.

– А сочинская трасса?

– Склоны то у нас есть подходящие, и в разных регионах страны. Но сложно организовать. Во-первых, затратно по деньгам. Нужент многочисленный обслуживающий персонал, а также сетки и маты вдоль трассы, длина которой составляет порядка 4 километров. Сложно на несколько дней соревнований изолировать всю эту длинную трассу от туристов. Все российские горнолыжные склоны в частных руках, и никто не хочет себе убытков.

На этапах Кубка мира скоростной спуск до Игр проведут только в Китцбюэле. Но это будет трасса не суперкомбинации, а именно для специалистов скоростного спуска. Причем, она одна из самых сложных и опасных в мире, так что рисковать здоровьем Паши не имеет смысла. Придется довольствоваться теми двумя тренировочными и одним соревновательным заездом в Венгене, которые уже состоялись. Есть еще один момент. Все-таки Паша – в большей мере специалист в слаломе и гиганте, и весь упор мы делаем именно на эти дисциплины. Целенаправленно тренировать его в скоростном спуске не имеет смысла, особенно на трассах специалистов этой дисциплины, а не суперкомбинации, где слалом обычно дает более весомые очки в сумму, чем скоростной спуск.

– В нынешнем сезоне у кого успешнее идет слалом – у Трихичева или Хорошилова?

– Хорошилов пока не показал результатов, близких к своим великолепных прошлогодним. Но это не значит, что он стал хуже ездить. Несколько раз Саша по разным причинам сходил с дистанций, при том, что проходил очень хорошо первую их часть – на этих отрезках он шел пятым-шестым, а финишировать мог бы еще лучше. А некоторые тренировочные заезды у него получились просто великолепными.

– Вы ожидали, что Трихичев хорошо выступит именно в комбинации?

– Да, ожидали. Паша попал во взрослую сборную России еще в юношеском возрасте. При том, что Трихичев, как я говорил, специалист в более коротких дисциплинах – слаломе и гиганте, он скоростной спуск относительно неплохо ехал. Он и Хорошилов участвовали в суперкомбинации и на Играх в Сочи-2014. Но потом Хорошилов ограничился слаломом и, как видите, это ему пошло на пользу. А Трихичев продолжает совмещать, и, как показал последний старт в Венгене, неплохо.

– В каких дисциплинах он является лидером сборной России?

– При том, что у Хорошилова сезон пока идет неудачно, по потенциалу и по результатам тренировочных заездов объективно он – российский лидер в слаломе. В гиганте Трихичев и Андриенко сейчас примерно равны, у второго было даже больше удачных попыток в этой дисциплине в нынешнем сезоне. В суперкомбинации и супергиганте сильнейший у нас Трихичев.

– Паша из спортивной семьи. Он мне рассказывал, как отец ставил его на лыжи.

– Отец был первым его тренером и привел в первым успехам. Он сам был неплохим горнолыжником в молодости, а сейчас довольно успешно работает в РГШ. И Паша на всероссийских соревнованиях представляет РГШ и сборную Москвы, хотя жилье у него в Санкт Петербурге.

– Чем отличается Паша от товарищей по сборной? В чем особенности его характера?

– Дебютируя в составе сборной, он просто удивлял меня своей работоспособностью. При том, что все у нас работают напряженно и по многу – без этого никак. Но Паша умудрялся даже после самых объемных и интенсивных нагрузок оставаться свежим. Сейчас после большой работы он все-таки устает … впрочем, в такой же мере, как все спортсмены его уровня. Еще хочу отметить, что Трихичев крайне болезненно переживает любую свою неудачу. С одной стороны, это очень хорошо его характеризует как человека – он чувствует большую ответственность перед руководством команды, тренерами, российскими болельщиками. Но порой это «самоедство» у него принимало такие формы, что даже мешало сосредоточиться на дальнейшей работе и нормально подготовиться к следующим стартам. В нынешнем сезоне Паша, как мне кажется, преодолел этот психологический барьер. Что помогло в большей мере – работа над собой, помощь тренеров, регулярные занятия йогой в подготовительный период, приобретенный соревновательный опыт – мне трудно судить. Специалиста-психолога в команде нет.

По физическим компонентам Трихичев наряду с Хорошиловым – лучшие в нашей в сборной по показателям большинства тестов. А вообще Паша – очень приятный в общении, добродушный, неконфликтный. Иногда со стороны кажется флегматичным. Много общаться с журналистами еще не привык. Потому тщательно подбирает слова и вашим коллегам кажется даже «заторможенным». На самом деле это не так.

– Как в команде отметили успех Трихичева?

– Я в тот день был в другом месте – вместе с Андриенко, который ехал гигант на этапе Кубка Европы в австрийском Кирбере. Но по телефону, конечно, мы обстоятельно поговорили, и я его поздравил, так же как и остальные члены сборной, кто не был в тот день в Венгене. Наша сборная уже собралась вместе, а Паша взял отдых на три дня – его повез к себе домой в Риеку наш сервисмен Александр Самшал. После напряженных стартов сменить горный воздух на морской в психологическом плане даже полезно. Увижусь с ними завтра (15 января) в Кицбюэле, где Паше предстоит старт в слаломе на Кубке мира. Потом будут еще в Шладминге в слаломе и Гармиш Партен Кирхене гигант, после чего россияне проведут предолимпийский сбор в Австрии в около Зальцбурга, в местечке Вильфенвенк Федерация российского горнолыжного спорта арендует дом, от которого недалеко – от 10 до 40 минут езды – можно добираться до самых разнообразных трасс.

– С кем из иностранных соперников Паша общается в большей мере?

– В этом сезоне вместе с нашей сборной часто проводит тренировки Дэйв Райдинг – он и его тренер вместе с нами даже иногда переезжают с этапа на этап. Он – самый успешный британский слаломист в новейшей истории. Еще иногда мы тренируемся вместе с норвежцами, австрийцами, из которых лучше всех с россиянами знаком, конечно, Марсель Хиршер – очень спокойный, доброжелательный человек, при всех своих великих победах.

– На каком языке Трихичев говорит с сервисменом?

– Самшал несколько лет работает со сборной России, так что выучил русский. А Паша уже довольно неплохо знает английский.

– Макеев, Цыганов и другие наши чемпионы из «золотого» поколения 1970-80-х рассказывали мне, что фирмачи у них отбирали самые лучшие пары и отдавали соперникам непосредственно перед самым ответственным стартом. Потом честно объясняли это тем, что Россия (т.е. СССР) как потенциальный покупатель их фирму гораздо меньше интересует, чем Австрия, Швейцария, Франция и другие «горнолыжные гиганты». А как сейчас?

– Нет, такого не бывает. Сейчас фирмачи заинтересованы в успехе любого россиянина и готовы предоставить ему самую лучшую пару лыж. Впрочем, качество лыж дает разницу в результатах в скоростном спуске, а в слаломе этот фактор не столь существенен – здесь почти всё зависит от самого спортсмена. Если Паше дадут более качественную пару для скоростного спуска непосредственно перед Пхенчханом, то одной тренировки ему и нам, его тренерам, будет достаточно, чтобы полностью адаптироваться. А таких тренировочных заездов в Пхенчхане дадут три.