«Роза Хутор» в начале апреля – крайне колоритное место. Если в Москве люди до сих пор тонут в кучах талого снега и ходят в зимних куртках, то перемещаясь по горному кластеру Сочи вы можете встретить народ, разгуливающий в шортах и майках, а рядом с ними горнолыжников и сноубордистов в полной экипировке. Объединяет этих людей лишь одна неизменная деталь – солнечные очки. Без них вам не выжить ни в горах, ни на равнине – слепит не только солнце, но и снег, глубина которого на Розе Пик больше 400 сантиметров.

Именно поэтому создается ощущение, что в Сочи пик сезона. В лобби отеля можно столкнуться с популярнымавтоблогером Ильей Стрекаловским, а на подъемнике оказаться рядом с топовымдиджеем Кариной Истоминой. Любители горных лыж и сноуборда со всего континента едут сюда, чтобы продлить сезон, а заодно поймать уже очень теплое южное солнце и вместе с тем - отличное настроение.

Это прекрасно знают организаторы всевозможных фестивалей, кэмпов, контестов, поэтому «Роза Хутор» сейчас напоминает не столько горнолыжный курорт, сколько вечеринку, которая начинается, когда закрываются ночные клубы, и, соответственно, заканчивается, когда они уже открыты. Для королей всевозможных тусовок – идеальный расклад.

МАСТЕРА ДИКИХ КОНТЕСТОВ

И Red Bull великолепно вписывается в эту картину. Все мы прекрасно знаем австрийский бренд не только как производителя энергетика и владельца топовой команды Формулы-1, а еще и как организатора самых диких контестов во вселенной. Гонки на самолетах, мотофристайл, полеты на самодельных летательных аппаратах, обязательно заканчивающиеся в воде, скоростной спуск на коньках по желобу, пешеходные гонки в Альпах, включающие в себя парапланеризм – все это выглядит крайне опасно и зрелищно.

Есть у этих парней и отдельный контест для сноубордистов, который называется Red Bull Roll the Dice. Он проводится в сноуборд-парке «Розы Хутор» на огромном трамплине. Правила соревнований на бумаге могут смутить кого угодно.

В каждой попытке участники бросают с горы гигантские игральные кости, с помощью которых определяется трюк, который им предстоит исполнить. Грани одного кубика показывают типы грэбов (захватов), другого – градусы вращения. Представить в теории это тяжело.Ведь все может сложиться так, что райдерам выпадет трюк, который повторить будет практически нереально, учитывая, что в контесте могут принять участие не только профессионалы, но и любители.

Впрочем, Red Bull Roll the Dice позиционируется не как принципиальное соревнование, а как развлечение для всех, включая участников и зрителей. Оценивается не только чистота исполнения трюка, но и стиль.

Поэтому никто из райдеров не напрягается, ведь главное для них– кайфануть самим, а также порадовать маму, папу, друга, любимую собаку, да кого угодно. Основное правило – быть на позитиве. А иначе просто нельзя. Солнце, горы, модная музыка, красивые девчонки – ну как тут настроиться на серьезные состязания?

ЖДИТЕ СОЛНЦА

Впрочем, на этот раз организаторам пришлось серьезно поволноваться. Если горы, музыка и девчонки в день контеста были на месте, то солнце наверху включить забыли. Вместо этого зачем-то активировали низкую облачность, мокрый снег и туман, в общем, сделали все, чтобы очередной, уже шестой по счету,Red Bull Roll the Dice не состоялся в намеченные сроки. Проведение контеста в таких условиях было опасно для участников, а зрители не смогли бы разглядеть ни одного прыжка. Тем более, у организаторов была запланирована беспрецедентно крутая и сложная технически прямая трансляция.

В итоге, они перенесли соревнования на следующий день, а ночью совершили несколько магических обрядов, чтобы накрутить максимальные погодные настройки. Парни – красавцы, у них получилось. Утром все радовались солнцу, которое как будто по заказу включили в розетку.

В этом году RedBullRoll the Dice особенный не только потому, что состоялся на день позже назначенного срока и транслировался с огромного количества камер, но и благодаря лыжникам, которых наконец-то допустили до участия.Раньше это была исключительно сноубордическая тусовка, а ребята с лыжами и палками оставались в стороне.

Теперь все поменялось, программа контеста расширилась и это, мне кажется, очень круто, ведь трюки на лыжах ничуть не менее зрелищные, чем у парней и девчонок, гоняющих на доске. Те, кто впечатлялся эстетикой лыжной акробатики во время Олимпиады, со мной согласятся.

По итогам квалификации в финальный раунд у сноубордистов отобрались 16 райдеров, у лыжников – 8. Дальше пошла дикая заруба на вылет в несколько стадий. Топ-8, топ-4 и топ-2 в сноуборде, где в трех попытках определялся победитель. В лыжах, соответственно, стадий было меньше.

Если говорить языком популярных современников, «жаришка была», дамы и господа. Наблюдать за тем, как на фоне ослепляющего солнца лыжники и сноубордисты вылетают с огромного трамплина, накручивают 720 градусов в воздухе и сохранять при этом невозмутимый вид было очень трудно. Хотелось подбежать к райдеру, отвесить ему мощную «пятюню» и порадоваться вместе ним крутому исполнению. Что ж, приходилось сдерживаться.

У сноубордистов победил Влад Хадарин, который выступал на последней Олимпиаде и считается главной надеждой российского слоупстайла,В финале ему противостоял Юрий Чемодуров, который очень уверенно прошел предыдущие стадии, но в последней попытке уступил Хадарину в стиле и качестве исполнения достаточно простого трюка. В лыжах лучшим стал Григорий Фузеев, что никого из зрителей не удивило – о том, что он должен выиграть в фан-зоне говорили еще до начала контеста.

«РЕБЯТА, ВСЕМ ВАМ БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!»

- Мы очень хорошо провели время, покатались в удовольствие и насладилисьRedBullRoll the Dice – соревнованиями с уникальным форматом, - улыбаясь говорил Влад Хадарин после награждения.

- Для вас важно было, в первую очередь, победить здесь или просто весело провести время?

- Главное для меня было качественно провести время. С утра я приехал сюда, зная, что будет хорошая погода, мы здорово повеселимся, а результат – та вещь, которая может прийти или нет, вне зависимости от твоего настроя. Все прошло замечательно и я думаю, что как раз эта расслабленная обстановка дала мне возможность победить.

- На какой стадии трюк был самым сложным?

- Сложных трюков не было. Они были красивыми, эффектными, в стиле настоящего сноуборда.

- Что скажете своим соперникам?

- Ребята, всем вам большой респект! Я думаю, мы отлично провели время и увидимся в следующем году.

- Юрий Чемодуров, с которым вы были в финале, силен?

- Это мой очень хороший друг. Мы оба находимся на хорошем уровне и в финале шансы были равны. Да, Юра – стильный райдер.

- Как вам организация?

- Нереально крутая! Большое спасибо Quiksilver New Star Camp и все, кто организует этот контест. Ведь это самое лучше мероприятие, где можно развлечься, отдохнуть и совместить все это со сноубордом.