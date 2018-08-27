НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

В минувшие выходные пришли неприятные новости от федерации горнолыжного спорта и сноуборда. Сразу в нескольких инстаграм-аккаунтах появилась информация о том, что одна из сильнейших российских горнолыжниц чемпионка страны Анастасия Романова получила тяжелую травму во время подготовки к этапу Кубка мира.

Она тренировалась в Швейцарии с одним из местных спортклубов. Насколько травмоопасен горнолыжный спорт объяснять не надо. В результате неудачного падения Анастасия получила сложный перелом большеберцовой кости. Ее госпитализировали вертолетом в одну из больниц Виспа, где провели срочную операцию.

Ситуация резко осложнялась тем, что у спортсменки не было действующей страховки, поэтому все расходы по лечению в Швейцарии легли на нее. А это, ни много, ни мало 15 760 швейцарских франков, что в переводе на рубли - 1 103 000. Разумеется, у Анастасии таких денег просто не было.

Глава федерации горнолыжного спорта и сноуборда Московской области Андрей Шихалев описал всю ситуацию в своем инстаграме и объявил сбор средств в поддержку Анастасии.

Горнолыжный мир оперативно откликнулся, и через три дня нужная сумма была собрана. Но как так получилось, что ведущая российская горнолыжница оказалась на сборах без страховки? С этим вопросом мы обратились к Шихалеву. Он все объяснил, а также рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится Анастасия.

«АНАСТАСИЯ НАСТРОЕНА ПОЗИТИВНО»

- Анастасию перевезли в Москву, сейчас она находится в клинике ФМБА, готовится к операции – ей будут ставить пластину. Предварительно операция запланирована на среду. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России помогла Анастасии вернуться из Швейцарии. Здесь ее встретила медицинская служба, которая сразу же направила в клинику ФМБА.

Как получилось так, что у нее не оказалось страховки? У нее есть страховка по Московской области, которая работает на мероприятиях, которые проводятся в данном регионе. Сейчас она находилась на самоподготовке. В Швейцарию она поехала тренироваться самостоятельно, это было ее решение.

Виза у нее была сделана заранее, а страховки под сборные, как правило, делаются на спортивный сезон. Если бы Анастасия готовилась в составе национальной команде, у нее был бы полис. В данном случае она должна была сама озаботиться этим вопросом. Анастасия сама признает, что это ее упущение.

Хочется сказать «спасибо» горнолыжному миру и общественности за то, что поддержали Настю в столь непростой ситуации и так быстро собрали всю необходимую сумму. Деньги уже переданы в федерацию и как только швейцарская клиника выставит счет, мы его оплатим. Нужное количество средств удалось собрать буквально за три дня.

Помогали и коллеги-спортсмены, и тренеры, также здоровьем Насти интересовались иностранцы. Возможно, и от них в дальнейшем будут перечисления. В любом случае все деньги будут направлены на реабилитацию Анастасии. Травма непростая, поэтому ее ждет долгое восстановление. Врачи сказали, что перелом сложный, поэтому перенесли дату операции, им нужно тщательнее изучить характер травмы и понять, как именно закрепить пластины, чтобы кость правильно срослась.

Сама Анастасия настроена позитивно, планирует вернуться в спорт как можно быстрее. Президент федерации и главный тренер сборной команды поддерживают ее и надеются, что она полностью восстановится, ведь на сегодняшний день Романова – номер один в российском гиганте.

Сейчас, к сожалению, вокруг этой ситуации появилось очень много негатива. Мне приходят письма, в которых спрашивают: «Неужели у федерации нет миллиона рублей, чтобы помочь спортсменке?». На все это приходится отвечать. Но я могу только задать встречный вопрос: «А вы мне покажите региональную федерацию, у которой такие деньги есть».

В комментариях нас обвиняли в том, что мы бросили спортсменку. Но никто Анастасию не бросал. Мы собрали деньги, перевезли ее в хорошую клинику, где ей окажут максимально квалифицированную помощь. В общем, сделали все, чтобы спортсменка как можно быстрее восстановилась и вернулась в спорт.