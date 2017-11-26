В Киллингтоне (США) прошел этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.

Победу в слаломе одержала американка Микаэла Шиффрин. На втором месте словачка Петра Влхова.

Третье место в активе австрийки Бернадетт Шильд. Россиянка Ксения Алопина заняла 36-е место и во вторую попытку не пробилась.

Горнолыжный спорт. Кубок мира

Женщины

Киллингтон (США)

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.40,91

2. Петра Влхова (Словакия) – 1.42,55.

3. Бернадет Шильд (Австрия) – 1.43,58…

36 . Ксения Алопина (Россия) – 53,93 (после первой попытки)…

41. Екатерина Ткаченко (Россия) – 54,29 (после первой попытки)