Шиффрин победила в слаломе на Кубке мира, Алопина заняла 36-е место
В Киллингтоне (США) прошел этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин.
Победу в слаломе одержала американка Микаэла Шиффрин. На втором месте словачка Петра Влхова.
Третье место в активе австрийки Бернадетт Шильд. Россиянка Ксения Алопина заняла 36-е место и во вторую попытку не пробилась.
Горнолыжный спорт. Кубок мира
Женщины
Киллингтон (США)
Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.40,91
2. Петра Влхова (Словакия) – 1.42,55.
3. Бернадет Шильд (Австрия) – 1.43,58…
36 . Ксения Алопина (Россия) – 53,93 (после первой попытки)…
41. Екатерина Ткаченко (Россия) – 54,29 (после первой попытки)