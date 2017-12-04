28-летний австриец одержал 46-ю победу на этапах Кубка мира.

Шестикратный чемпион мира Марсель Хиршер стал победителем в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Бивер-Крике (США).

28-летний австриец завершил две попытки с суммарным результатом 2 минуты 37,30 секунды. В тройку лучших также вошли норвежец Хенрик Кристофферсен и немец Штефан Луитц.

Для Хиршера эта победа стала первой в сезоне, 23-й – в гигантском слаломе и 46-й – в карьере на этапах Кубка мира.

Представители России Александр Андриенко и Павел Трихичев не квалифицировались во вторую попытку.

Хиршер возглавил зачет Кубка мира в гигантском слаломе. При этом в общем зачете продолжает лидировать норвежец Кьетиль Янсруд.

Бивер-Крик (США)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.37,30

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2.38,18

3. Штефан Луитц (Германия) – 2.38,33…

Александр Андриенко, Павел Трихичев (оба – Россия) не квалифицировались во вторую попытку.

Следующий этап Кубка мира у мужчин состоится 9-10 декабря во французском Валь-д’Изере, где пройдут соревнования в гигантском слаломе и слаломе.