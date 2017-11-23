Прообразом футболиста стал Всеволод Бобров, хоккеиста – Денис Денисов, баскетболиста – Виктор Хряпа, лыжника – Николай Панкратов.

Станцию метро «ЦСКА» руководство Московского метрополитена планирует открыть в декабре. Накануне открытия пресс-центр большого ЦСКА взял интервью у одного из прототипов бронзовых изваяний спортсменов – призера чемпионатов мира, 34-летнего тренера ЦСКА по зимним видам спорта майора Николая Панкратова.

«СТАТЬ ПРООБРАЗОМ – БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ»

– Николай, когда вы узнали, что станете прообразом скульптуры лыжника на станции метро «ЦСКА»?

– В ноябре 2016 года мне поступило указание от руководства ЦСКА поехать в Студию военных художников имени М. Б. Грекова для создания скульптуры лыжника. Напомню, что Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС) стало прародителем армейского клуба. Скульптура лыжника на станции метро «ЦСКА» – дань истории. Мне очень приятно, это большая честь, что руководство ЦСКА доверило мне стать прообразом скульптуры лыжника.

– Почему именно вы стали прообразом скульптуры?

– Возможно, потому что с моим приходом на тренерскую работу в ЦСКА в сентябре 2014 года начался новый виток развития лыжных гонок и биатлона в Вооруженных Силах Российской Федерации. Наша команда прикладывает все усилия для развития этих основополагающих для физической подготовки военнослужащих зимних видов спорта. Сейчас за ЦСКА выступают практически все ведущие спортсмены сборной команды России по зимним видам. За эти три года мы сформировали команду, и в феврале 2017 года она успешно выступила на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. К тому же, в этом году на чемпионатах мира наши армейцы выступили хорошо. Биатлонисты Антон Бабиков и Максим Цветков выиграли золото, а лыжница Юлия Белорукова – серебро.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Николай ПАНКРАТОВ Родился 23 декабря 1982 года в Верхней Пышме. Российский лыжник. МСМК. Тренеры – Георгий Рыжков и Юрий Бородавко. Член олимпийской сборной команды России на Играх в Турине и Ванкувере. Серебряный призёр чемпионата мира в Саппоро (2007) в эстафете 4х10 км. Бронзовый призер ЧМ-2015 в Оберстдорфе (2005) в эстафете 4х10 км. Победитель и призер Европейских юношеских игр (1999), двукратный победитель Универсиады (2003). Многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Победитель этапа Кубка мира-2008 в Кэнморе (дуатлон). Тренер ЦСКА по зимним видам спорта. Майор ВС РФ.

«БАБИКОВ И ЦВЕТКОВ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ»

– Часто общаетесь с названными армейскими спортсменами, несмотря на то, что сейчас они готовятся сезону заграницей?

– Конечно. Мы в курсе, как проходит у армейских биатлонистов и лыжников подготовка к Играм в Пхенчхане. Все наши спортсмены готовы к сезону, ждут старта Кубка мира.

– Когда мы теперь увидим в России армейцев-биатлонистов Бабикова, Цветкова, Татьяну Акимову, Матвея Елисеева?

– Только перед Новым годом. После трех этапов Кубка мира они на несколько дней заедут домой, а после 25 декабря отправятся на сбор за рубеж.

– Тема возможного отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане отражается на настроении спортсменов ЦСКА?

– Спортсменам об этом не стоит задумываться. Главное сейчас – качественно провести последние тренировки перед первым этапом Кубка мира. Нужно полностью реализовать тренерские задумки и выходить на старт, не задумываясь о возможных санкциях. Об этом должно думать спортивное руководство страны. В ЦСКА мы решаем организационные моменты и создаем для наших спортсменов все условия для подготовки к главному старту четырехлетия.

– Весной 2017 года, после чемпионата мира и III зимних Всемирных военных игр, Бабиков и Цветков стали лейтенантами Российской Армии. Если они успешно выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане, их могут повысить в звании?

– Руководство ЦСКА и Министерства обороны России всегда отмечают успехи наших спортсменов, как внеочередными воинскими званиями, так и ведомственными наградами. Для Бабикова и Цветкова внеочередное звание – старший лейтенант.

«ПОЗИРОВАЛ ОКОЛО ПЯТИ ЧАСОВ»



– Вернемся к вашей скульптуре. Пришли вы, значит, год назад в Студию военных художников имени М. Б. Грекова, и каким образом скульпторы с вас брали мерку?

– У художников уже был общий макет скульптуры из пластилина. Она примерно два метра в высоту. Мы обговорили нюансы, как должны выглядеть лыжные ботинки скульптуры, что должно быть изображено на номере бегущего спортсмена. Я пришел в Студию полностью в лыжной экипировке, с лыжами и палками. Скульпторы внимательно посмотрели, как выглядит крепление ботинок. Лыжи в скульптуре не совсем точно удалось передать – ведь лыжи будут бронзовыми, и нужно их отлить так, чтобы вандалы не сломали. Также мы обговорили позу лыжника.

– Что это за поза? Лыжник на старте или на финише?

– Поза лыжника, бегущего в гору классическим ходом. Чтобы фигура лыжника выглядела объемнее, лыжник немного поворачивает.

– Вы позировали?

– Около пяти часов. Конечно, не в той позе, которая запечатлена в скульптуре. В первую очередь, художники хотели слепить с меня лицо лыжника, а также воротник спортивного комбинезона, перчатки и ботинки.

«НА СКУЛЬПТУРЕ ЛЫЖНИКА НЕТ МОЕЙ ФАМИЛИИ»

– На голове у скульптуры лыжная шапочка?

– Это повязка, которая поддерживает развивающиеся волосы. Это значит, что бронзовый лыжник бежит весной, в теплую погоду.

– Он бежит к выходу или от входа станции метро?

– Не знаю.

– У скульптуры хоккеиста Дениса Денисова на клюшке написано «Денисов». А у бронзового лыжника, где отражена ваша фамилия?

– На скульптуре лыжника нет моей фамилии. Подчеркну, это памятник армейскому лыжнику и ЦСКА, а не Николаю Панкратову. И это правильно. И все же, думаю, те, кто меня знают, все-таки увидят сходство, глядя на скульптуру.

– Вы уже видели финальный результат?

– Только на фотографиях.

– Как ваши родственники отнеслись к тому, что вам, можно сказать, памятник поставили при жизни?

– Никто пока не знает.

– А у вас какие ощущения по такому случаю?

– Увековечили в бронзе при жизни, как Бьорндалена и Роналду (смеется). Ничего необычного.

– Будете водить экскурсии на станцию метро «ЦСКА»?

– Для этого у нас в клубе есть Музей спортивной славы ЦСКА.

«У НАС ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ НЕ ВСЕГДА УЗНАЮТ»



– Не опасаетесь, что после открытия станции метро «ЦСКА» многие захотят стать обладателями вашего автографа?

– Нет. У нас на улице олимпийских чемпионов не всегда узнают. Да и мне славы не надо. Если б приказали прийти еще раз в Студию и стать прообразом новой скульптуры, я бы сделал это с удовольствием.

– Придете на церемонию открытия станции метро «ЦСКА»?

– Обязательно, если позовут.

– Как отнесетесь к возможным критическим замечаниям о том, что за ЦСКА выступали лыжники более достойные быть запечатленными в бронзе, например, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов?

– Никак. Скульптура – это собирательный образ лыжника. Естественно, мне приятно, что его срисовали с меня, и я приложил свою руку и, можно сказать, лицо к этой скульптуре. Да, в истории ЦСКА были выдающиеся лыжники такие, как – Николай Зимятов, Елена Вяльбе, Александр Завьялов, но приказы начальства я не привык обсуждать.