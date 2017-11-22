Мероприятие было посвящено не только стартующим в феврале Олимпийским играм, но и Дню матери, который в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. С приветственным словом выступил президент ОКР Александр Жуков:

«Уважаемые друзья! Дорогие мамы! Мы очень рады, что вы заглянули в Олимпийский комитет России. Замечательно попасть в такую прекрасную компанию. Мы не впервые проводим с нашим партнером такое мероприятие. Это стало хорошей традицией. И каждый раз мы отмечаем, что помощь мам бесценна.

Мало кто может добиться успеха в любой сфере, особенно в спорте, без помощи мамы. Я и по своей жизни это помню, хотя меня в спортивную секцию привела бабушка. Но обычно это делают мамы, которые всю карьеру помогают и поддерживают спортсменов. Никто так не переживает за своих детей. И вы поговорите с матерями – услышите массу историй о том, через какие трудности пришлось идти их сыновьям и дочерям на пути к олимпийским медалям.

Компания P&G заботится о красоте наших женщин и мам. Надежный многолетний спонсор и партнер МОК, а также ОКР. Думаю, это одна из самых успешных программ компании. А забота о родных людях спортсменов – правильная и мудрая идея».

В президиум были приглашены – так просто, по именам – Жанна (мама фигуристки Евгении Медведевой), Эльвира (мама керлингистки Киры Езех), Екатерина (мама хоккеистки Алевтины Штаревой) и Наталья (мама фигуристки Екатерины Бобровой), глава этого родительского комитета. Мы услышали очень интересные и трогательные рассказы. Обязательно посмотрите видео, проникнитесь атмосферой.

Так, Евгения Медведева объясняла, почему она так любит японские мультики, а ее мама Жанна говорила: «Я очень долгое время проработала на киностудии «Союзмультфильм». Золотой фонд советской и российской анимации мы отсмотрели очень быстро. А потом нашли «Сейлор Мун»…

В зале также присутствовали другие мамы фигуристов, хоккеисток, горнолыжников, просто лыжников, представителей других видов спорта. И у каждой была своя история…

О самой акции «Спасибо, мама!» я беседую с вице-президентом P&G по Восточной Европе и Центральной Азии, господином Сотириосом Маринидисом.

- Почему вы в своей программе сделали акцент на мам?

- Это глобальная компания, в которой принимают участие все страны, выступающие на Олимпиаде, и где продаются наши товары. Основная идея заключается в том, для кого мы производим свою продукцию, которая помогает сделать жизнь легче. Мы смотрим на партнерство с ОКР глазами мам спортсменов. А ведь они оказывают колоссальную поддержку своим детям!

- Есть какая-нибудь история от мамы атлета, которая вас особенно потрясла? Помню, в Сочи я разговаривал с мамой Евгения Малкина. Она сообщила, как ее сын в детстве сломал ногу, но на костылях вышел во двор играть в футбол. Когда отец и мать это увидели, то ахнули.

- У меня самого есть дети, и я прекрасно понимаю такие эмоции родителей. А меня зацепила история, которую сейчас рассказала мама горнолыжника Семена Ефимова. Ее сын сломал плечо. Но вышел на юниорский чемпионат мира и завоевал бронзу. Такие жизненные моменты не могут не восхищать.

- От лица всех отцов хочу спросить: когда у вас будет акция «Спасибо, папа!»?

- Но ведь мы производим бритвы, а это как раз для пап. Только не думайте, что мы недооцениваем отцов. Они – тоже герои! Но вспомните свою маму. Любой человек пусть вспомнит. Основные трудности при воспитании детей ложатся на плечи мам. Вот почему мы их так любим и ценим.