Кожа да кости: Кабаева, Шарапова и другие спортсменки в кожаных нарядах
Российская гимнастка Алина Кабаева отправилась в Милан в сексуальном наряде из кожи.
«Отдохните от футбола – смотрите художественную гимнастику», – примерно это посоветовала олимпийская чемпионка Алина Кабаева итальянцам, приунывшим от непопадания своей сборной на чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году.
Алина приехала в Милан на вручение медалей Международной федерации спортивного кино и ТВ. Она получила награду, хрустальную медаль, за детский фестиваль художественной гимнастики «Алина», который вот уже на протяжении десяти лет проходит в Москве.
Вряд ли в тот момент, когда Кабаевой вручали медаль, мысли итальянцев были о художественной гимнастике. Возможно, они даже забыли про футбол, ведь получать награду Алина вышла в таком сексапильном кожаном наряде, что ни о чем другом присутствующие даже думать не могли.
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде на вручении премии в Милане #wp #worldpodium #worldpodiumru https://t.co/ibXOKIokAL pic.twitter.com/VhZxOq9ZhL— WORLD PODIUM (@worldpodiumru) November 23, 2017
Вот и в социальных сетях принялись обсуждать не ее вклад в развитие детского спорта и художественной гимнастики, и даже не награду, а ее наряд из кожи, которая, судя по всему снова входит в моду.
К слову, Кабаева – не первая российская художественная гимнастка, которая в этом сезоне отдала предпочтение коже по сравнению с более традиционными материалами. Не побоялась гнева веганов еще одна олимпийская чемпионка – Маргарита Мамун, щеголяющая в обворожительной кожаной юбке, которую она сочетает с классической черной косухой, естественно тоже выполненной в коже.
Мария Шарапова заметила тенденцию облачаться в кожу еще в прошлом сезоне. Тогда светские хроникеры наперебой публиковали фотографии еще дисквалифицированной теннисистки, прогуливавшейся по улицам Нью-Йорка в кожаных брюках.
Maria Sharapova Celebrates Drug Victory Donning Leather … : https://t.co/dPl4gZXDxZ ,,,, pic.twitter.com/6RWxy6BtC7— BINGBING Cocktail (@BINGBING_CKTAIL) October 6, 2016
Но это далеко не самый экстравагантный наряд Марии. Кожаные брюки в обтяжку… Что может быть банальнее? Гораздо веселее пройтись по улице в свободных штанах из кожи в кожаном же бомбере. Стилисты в шоке!
Spotted 👀 @MariaSharapova working that bomber jacket and leather pants #streetstyle #WhenInNewYork 👸👢👌☕🗽 pic.twitter.com/4fUxSczI0B— Team Sharapova (@team_sharapova) May 4, 2016
Одна из самых стильных спортсменок планеты – американская горнолыжница Линдси Вонн. В феврале этого года она появилась на модном показе Джорджио Армани в обтягивающем кожаном платье, напоминающем то, во что была облачена Алина Кабаева, только еще более минималистичное.
Сложно представить без кожаных вещей и самую быструю девушку Америки гонщицу Данику Патрик. Она и в официальных мероприятиях принимает участие в кожаных нарядах…
@DanicaPatrick wearing leather WELL! pic.twitter.com/i6D9dZjRBd— Derek Williams (@Derekw76) July 24, 2016
… и по пресс-турам разъезжает в кожаной юбке, даря бесценные минуты счастья многочисленным поклонникам и журналистам.
.@DanicaPatrick the 'Danica' panel during the 2017 Summer TCA Press Tour in Beverly Hillshttps://t.co/l8qOqxmd4s#leather #leatherskirt pic.twitter.com/bIB7doM2L9— CelebritiesInLeather (@celebsinleather) July 31, 2017