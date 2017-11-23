«Отдохните от футбола – смотрите художественную гимнастику», – примерно это посоветовала олимпийская чемпионка Алина Кабаева итальянцам, приунывшим от непопадания своей сборной на чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году.

Алина приехала в Милан на вручение медалей Международной федерации спортивного кино и ТВ. Она получила награду, хрустальную медаль, за детский фестиваль художественной гимнастики «Алина», который вот уже на протяжении десяти лет проходит в Москве.

Вряд ли в тот момент, когда Кабаевой вручали медаль, мысли итальянцев были о художественной гимнастике. Возможно, они даже забыли про футбол, ведь получать награду Алина вышла в таком сексапильном кожаном наряде, что ни о чем другом присутствующие даже думать не могли.

Вот и в социальных сетях принялись обсуждать не ее вклад в развитие детского спорта и художественной гимнастики, и даже не награду, а ее наряд из кожи, которая, судя по всему снова входит в моду.

К слову, Кабаева – не первая российская художественная гимнастка, которая в этом сезоне отдала предпочтение коже по сравнению с более традиционными материалами. Не побоялась гнева веганов еще одна олимпийская чемпионка – Маргарита Мамун, щеголяющая в обворожительной кожаной юбке, которую она сочетает с классической черной косухой, естественно тоже выполненной в коже.

Только вернулась в Москву, а @alexandra_panteleymonova уже успела распланировать мне каждую минуту😄♥️ Публикация от MARGARITA MAMUN (@ritamamun) Сен 29 2017 в 10:02 PDT



Мария Шарапова заметила тенденцию облачаться в кожу еще в прошлом сезоне. Тогда светские хроникеры наперебой публиковали фотографии еще дисквалифицированной теннисистки, прогуливавшейся по улицам Нью-Йорка в кожаных брюках.

Maria Sharapova Celebrates Drug Victory Donning Leather … : https://t.co/dPl4gZXDxZ ,,,, pic.twitter.com/6RWxy6BtC7 — BINGBING Cocktail (@BINGBING_CKTAIL) October 6, 2016

Но это далеко не самый экстравагантный наряд Марии. Кожаные брюки в обтяжку… Что может быть банальнее? Гораздо веселее пройтись по улице в свободных штанах из кожи в кожаном же бомбере. Стилисты в шоке!

Одна из самых стильных спортсменок планеты – американская горнолыжница Линдси Вонн. В феврале этого года она появилась на модном показе Джорджио Армани в обтягивающем кожаном платье, напоминающем то, во что была облачена Алина Кабаева, только еще более минималистичное.

Blue steel. @armani #armanilive Публикация от L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) Фев 28 2017 в 12:03 PST

Сложно представить без кожаных вещей и самую быструю девушку Америки гонщицу Данику Патрик. Она и в официальных мероприятиях принимает участие в кожаных нарядах…

… и по пресс-турам разъезжает в кожаной юбке, даря бесценные минуты счастья многочисленным поклонникам и журналистам.