Карьера Бориса Мышлявцева полна различных противоречий, как и сама его персона. «Популярный в определенных кругах» блоггер на своей странице не стесняется критиковать действующее правительство, своего бывшего работодателя – главу республики Тува Шолбана Кара-оолу, да и вообще выступает ныне в роли оппозиционера.

Но особое внимание общественности привлек одиозный фильм Мышлявцева под названием «дОзор», который был снят при поддержке канала СТС. 40-минутная картина рассказывает о жизни местных в довольно своеобразном ракурсе: персонажи употребляют алкоголь, используют в речи ненормативную лексику и ведут себя асоциально.

«Я видела только одного нормального киргиза», – говорит в кадре один из героев фильма. В ответ его собеседник заявляет: «Я – двоих», повествуя затем, насколько киргизы «жадные». Потом все вместе, оскорбляя разные религии и национальности, идут пьянствовать на священную гору Догээ.

В ответ, группа известных людей Тувы выступила с обращением, в котором потребовала не только публичных извинений, но и проверки на «разжигание розни по национальному и религиозному признаку» (ст. 282 УК РФ). «Такое циничное «творчество» – это настоящий вызов обществу. Но нас возмущает безнаказанность, с которой различные деятели вносят разлад в общество, провоцируют межнациональную и религиозную нетерпимость, демонстрируют неуважение к культуре, обычаям и традициям целого народа, оскверняя святыни и культовые места», - говорится в открытом гневном послании общественности.

Среди подписавшихся оказались такие видные спортсмены, как президент Федерации каратэ Республики Тыва Алиев Чингиз, президент Федерации бокса Республики Тыва Дандар Шолбан, двукратный чемпион России по боксу Санчат Саян и другие люди из мира спорта.

В открытом письме представители спортивной общественности дали четко понять, что постараются довести до извинений дело фильма «дОнос»: «Если бездействует власть и правоохранительные органы, то мы молчать не будем. Мы знаем цену таким словам, как ответственность, честь, совесть, мужество, Родина. Нам есть чем гордиться». Только не понятно, какими способами.

Интересно, что ранее Борис Мышлявцев уже был признан виновным в пропаганде нацизма и подвергнут штрафу в размере одной тысячи рублей.