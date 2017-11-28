МИНУС ДВА СЕРЕБРА

Россия продолжает терять медали Сочи-2014. Наказали уже почти всех. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда, занимавшаяся перепроверкой допинг-проб россиян, постепенно оглашает вердикты. Как и ожидалось, вчера олимпийского серебра лишились биатлонистки – Ольга Вилухина и Яна Романова. Вилухина была второй в спринте, а потом вместе с Романовой, Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой брала серебро в эстафете. Вместе с тем они получили пожизненный бан на участие в Олимпийских играх в любом качестве.

Также признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицированы скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло. Впрочем, их отстранение никак не влияет на расклад в медальном зачете Сочи-2014.

Россия лишилась первого места в нем после аннулирования результатов Александра Зубкова, которого лишили двух золотых медалей. Ожидаемый бан биатлонисток серьезно на расклад не повлиял. Наша сборная по-прежнему третья, если в качестве определяющего критерия брать количество золотых медалей. По общему числу наград Россия уже четвертая. Медальный зачет в настоящий момент выглядит следующим образом:

БЫЛО

Страна Золото Серебро Бронза Всего

1. Россия 13 11 9 33

2. Норвегия 11 5 10 26

3. Канада 10 10 5 25

СТАЛО

Страна Золото Серебро Бронза Всего

1. Норвегия 11 7 11 27

2. Канада 10 10 5 25

3. Россия 10 5 9 24

Впрочем, конца допинговой экзекуции россиян в ближайшем обозримом будущем не видно. Комиссия Освальда оглашает результаты не спеша и нам по-прежнему есть, что терять. Например, две виртуальные бронзы Александра Касьянова, которые должны перейти к нему после дисквалификации Зубкова.

Проблема в том, что на Касьянова и членов его экипажа – Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева совсем недавно завели дела. Их тоже подозревают в нарушении антидопинговых правил, несмотря на то, что их фамилии не значились в списке «Дюшес», в котором, если верить Григорию Родченкову, указаны те, кто употреблял допинговый «коктейль» (смесь анаболических стероидов и элитного алкоголя).

С большой долей вероятности можно предполагать, что Касьянова и его партнеров точно также пожизненно отстранят от участия в Олимпийских играх и аннулируют результаты Сочи-2014, поэтому никаких двух бронзовых медалей Россия не получит. И вот это уже очень похоже на то, что наших спортсменов точечно устраняют перед Пхенчханом-2018. Учитывая форму Касьянова и его готовность к сезону, в Корее он мог бы заехать в призы.

ЦАРАПИНЫ + «ДЮШЕС» = ДОПИНГ

Но куда интереснее другие новости, пришедшие с полей допинговой войны. МОК опубликовал мотивировочную часть решения по дисквалификации Александра Легкова. В этом докладе фигурируют две пробы российского лыжника – от 21 и 23 февраля, когда он стал олимпийским чемпионом в гонке на 50 км. На обеих обнаружены царапины, которые были квалифицированы учеными Лозаннского университета, как следы вскрытия.

Сам по себе 45-страничный документ преимущественно состоит из постулатов, на которых базировались доклады Ричарда Макларена. При вынесении решения по всем российским спортсменам МОК руководствовался только тремя новыми документами. Это исследования профессора Кристофа Шампода о возможности вскрытия банок с допинг-пробами и профессора Мишеля Бернье о содержании соли в пробах, а также рукописный дневник Григория Родченкова, который был приобщен к делам россиян совсем недавно.

В качестве основных доказательств вины Легкова приводятся: список «Дюшес» и медальный план день за днем, в которых фигурировала его фамилия, показания Родченкова, его электронные письма, в которых лыжник также упоминается, и, собственно, царапины на банках с пробами.

По свидетельствам Родченкова Легков сдавал чистую мочу, которая впоследствие использовалась для подмены, лично тестировал «Дюшес» и остался доволен тем, как он влияет на организм. Также экс-глава Московской антидопинговой лаборатории рассказал о том, как в ночь с 23 на 24 февраля менял пробу Легкова после его победы в марафоне на 50 км.

ШОКИРУЮЩИЙ ВЫВОД ПРОФЕССОРА ШАМПОДА

Но самый интересный момент в мотивировочной части по дисквалификации Легкова касается царапин на банках. В докладе описаны выводы профессора Шампода, который, начиная с августа, занимался расследованием методологии вскрытия банок с допинг-пробами компании Berlinger и анализом проб россиян.

За это время он успел исследовать 80 допинг-проб российских спортсменов, которые значились как «подозрительные», и установил, что 19 из них имеют множественные царапины (среди которых две пробы Легкова), 11 – одну, а 50 вовсе не имеют никаких повреждений.

Однако при этом профессор Шампод утверждает, что отсутствие царапин на пробирке совсем не означает, что манипуляции с ней не проводились. Да, это допускается, но также существует и вероятность того, что их вскрывали люди с более высокой квалификацией.

В процессе исследования Шампод заметил, что, чем больше он вскрывал банок, тем меньше царапин на них оставалось. То есть, все решает навык и опыт. Таким образом, профессор пришел к выводу, что российские агенты спецслужб могли вскрывать пробирки вообще не оставляя следов, поскольку у них было много времени на то, чтобы заранее попрактиковаться. Что?!

Согласно показаниям Родченкова впервые методы вскрытия банок Berlinger были протестированы в феврале 2013-го, а следом опробованы во время Универсиады-2013 в Казани и чемпионата мира по легкой атлетике, который в тот же год проходил в Москве.

ЭТО СКАНДАЛ

Проблему допинга в России отрицать глупо, но, читая официальные документы МОК, складывается ощущение, что эти люди очень спешат убрать с дороги всех наших спортсменов. Чтобы успеть к «часу икс», они готовы публиковать выводы, которые бросают тень на всю мировую антидопинговую систему.

Ок, доблестный профессор Шампод выяснил, что любую банку с пробой можно вскрыть не оставляя следов вообще. Ну так это же скандал! Получается, что в теории те же условные норвежцы, немцы, американцы, да кто угодно могли научиться открывать пробы еще раньше, чем россияне. И делать это более технологичным способом.

Получается, ни одна допинг-проба в принципе не защищена от вмешательства третьих лиц. Интересно, как себя чувствуют люди из Всемирного антидопингового агентства? Ведь дисквалифицированные спортсмены, не признающие свою вину, после таких открытий могут спокойно идти в CAS и обжаловать все вердикты, которые вынесла эта контора. Где гарантии, что с их пробами не проводились манипуляции? Например, мочу можно не только посолить, но и поперчить.

Впрочем, никого в МОК это не интересует. Свою задачу эти ребята выполнили. Они не искали запрещенные препараты в пробах россиян. Их задача была – отыскать фактическое нарушение антидопинговых правил. Царапины на банках с пробами россиян и показания Родченкова являются для комиссии МОК неопровержимыми доказательствами того, что Россия разработала масштабную схему подмены анализов.

Они признают, что прямых доказательств подмены проб недостаточно, но по их мнению так и должно быть, ведь сама схема допинговых махинаций на это рассчитана. Поэтому на первый план вышли свидетельские показания. А главный свидетель в этой истории, как вы понимаете, - господин Родченков.

Поэтому мотивировочные части по делам других дисквалифицированных россиян, на пробах которых были царапины или было повышенное содержание соли, можно даже не читать. Там будет написано то же самое, что и у Легкова.