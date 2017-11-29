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С чем в мире ассоциируется российский футбол? С Львом Яшиным. Во всяком случае складывается именно такое впечатление. Мы же не пытаемся продвинуть в мир что-то другое – продолжаем спекулировать на образе легендарного вратаря.

ОДИН ЯШИН?

У бразильцев есть Пеле, у нас – Яшин. У Бразильцев есть Рональдо, у нас  - Яшин. У бразильцев есть Рональдиньо, у нас – Яшин. У бразильцев есть Неймар, у нас… ну вы поняли.

Кому ставим памятник? Яшину. В честь кого называем улицу? В честь Яшина. Про кого снимаем фильм? Про Яшина. Кто у нас красуется на официальном плакате чемпионата мира по футболу? Правильно, Яшин!

Складывается такое впечатление, что советский и российский футбол в мире больше ничем не известен – только Львом Яшиным. Куда-то делась гордость за победу на в первом в истории чемпионате Европы по футболу. Почему-то все забыли про 1956 год и нашу победу на Олимпиаде в Мельбурне? Да что там Мельбурн, не помним даже выигрыш Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, когда у руля сборной стоял Анатолий Бышовец.

А такой бренд, как «Красная Машина»? Понятно, что сейчас его узурпировали хоккеисты, но ведь в свое время так называли и футбольную команду, которая держала страхе не только всю Европу, но и весь мир, которую остановить могли лишь пара тройка сборных на планете, да нечестное судейство. Или это уже не наша история?

Есть человек, переписавший мировую книгу рекордов и в российской части нашей футбольной истории. Олег Саленко. Почему мы не стараемся сделать его нашим футбольным брендом? Почему мы забываем о собственном обладателе «Золотой бутсы» чемпионата мира по футболу, о единственном футболисте, забившем пять голов в одной игре финальной стадии чемпионата мира? Нет ни премии, названной его именем, ни плакатов с его изображением. Лучшее, чего нападающий удостоился – кадр футболки с его фамилией на спине в рекламном ролике букмекерской конторы, которую сейчас крутят по ТВ…

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«Яшин - главный символ российского футбола». В Москве представили плакат ЧМ-2018

ЛЕГЕНДЫ ВОПРЕКИ

У нас вообще в стране туго со спортивными брендами. Есть два общенациональных: СССР, который сейчас по понятным причинам не используется; и «Красная Машина», которую пытаются возродить в хоккее. Что еще?

Удивительно, но за 25 лет новой истории нашей страны и нашего спорта, у нас так и не появилось общенационального бренда. Даже футбольная команда никак не может определиться с цветом национальной формы. У немцев есть белый. У Италии – лазурный. У Голландии – оранжевый. У Испании – красный. У Франции – синий. Они не меняются десятилетиями. А мы не можем определиться. То мы цвета кремлевской стены, то ярко-алые, то нейтрально-красные, то белые, то вообще трехцветные…

С людьми-брендами в нашей стране совсем плохо. Они появляются не благодаря, а вопреки. Кто есть в футболе кроме Яшина? На ум приходит только Эдуард Стрельцов в образе мученика, так и не вышедший на международный уровень – продукт внутреннего потребления. Но это советская история.

А что в России? Андрей Аршавин? Так мы его сами смешали с грязью. Дмитрий Аленичев? Та же история…

В других видах спорта дела обстоят лучше, но Россия, к сожалению, к этому никакого отношения не имеет.

У нас есть Александр Овечкин – гениальный хоккеист. Но как бренд его раскрутили не мы, а американцы – НХЛ. В его имя вложены огромные деньги, которые он и отрабатывает. Там.

Центральной фигурой официального плаката ЧМ-2018 стал Лев Яшин

Есть Мария Шарапова – самая популярная и самая богатая теннисистка в мире. Но и ее сделали и раскрутили в США, а не в России. У нас ее, наоборот, за это долго недолюбливали. Полюбили только после скандала, когда «эта американка» вдруг стала «нашей».

У нас есть еще одна теннисистка, если можно так сказать – Анна Курникова. Но и она уже потеряла связь с Россией, приняла американское гражданство и ездит по горячим точкам – развлекает американских солдат.

Еще один российский человек-бренд – Павел Буре. «Русская ракета» - так его прозвали… на западе. Мы как-то поддерживаем этот имидж?

Бренд в современном мире не возникает на пустом месте, как было полвека назад в случае с Яшиным. Уже недостаточно быть хорошим и даже гениальным футболистом. Бренд – это целая команда, которая работает над раскруткой: агенты, имиджмейкеры, пиарщики, СММ-менеджеры, редакторы сайтов, парикмахеры и визажисты… Бренд – это большие деньги, которые при грамотном использовании принесу еще большую прибыль. На мы делаем вид, будто этого не существует, пока на российских спортсменах наживаются американцы.

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